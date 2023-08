Χρήστος Μάστορας: Συνεργασία με τη Ρίτα Γουίλσον – Η ανάρτηση της ηθοποιού (video)

Τη συνεργασία της με τον frontman των «Μελισσών» Χρήστο Μάστορα ανακοίνωσε η ηθοποιός και σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον.

Η Ρίτα Γουίλσον είχε κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία θύμισε στο κοινό τους το τραγούδι «Let Me Be». Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να ανακοινώσει την καινούργια τους συνεργασία χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε νέα της ανάρτηση, η Ρίτα Γουίλσον αποκάλυψε στο κοινό της τι ακριβώς ετοίμασε με τον Έλληνα τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα απόσπασμα του νέου τους τραγουδιού «We Are All Together», ενώ όπως ανέφερε, το εν λόγω κομμάτι ακούστηκε στην ταινία «My Big Fat Greek Wedding 3».

Στη λεζάντα έγραψε: «Το “We Are All Together” είναι εδώ!! Παρουσιάστηκε στην ταινία “My Big Fat Greek Wedding 3” αυτό το τραγούδι κι ήταν χαρά μου να το γράψω με τον @dianewarren και να ερμηνεύσω ως ντουέτο με τον Χρήστο ΜάστοραG. Το “OLI MAZI (We Are All Together)” είναι διαθέσιμο για ακρόαση τώρα σε Ελλάδα & Κύπρο και θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ στις 9 μ.μ».

