Τζένιφερ Άνιστον: «Για εμένα οι σχέσεις ήταν πάντα δύσκολες. Ήμουν μοναχική»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον περιοδικό WSJ η Τζένιφερ Άνιστον μίλησε για το πως την έχει επηρεάσει το διαζύγιο των γονιών της στις δικές της σχέσεις.

Ανέφερε πως όταν ήταν μικρή παρατηρώντας τη σχέση των γονιών της δεν ανυπομονούσε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός εξήγησε: «Το να παρακολουθώ τη σχέση της οικογένειάς μου δεν με έκανε να πω “α, ανυπομονώ να το κάνω κι εγώ αυτό”. Για εμένα οι σχέσεις ήταν πάντα λίγο δύσκολες. Ήμουν πραγματικά μοναχική».

Οι γονείς της πήραν διαζύγιο όταν εκείνη ήταν μόλις 9 ετών: «Δεν μου άρεσε η ιδέα του να θυσιάσω αυτό που ήμουν ή αυτό που χρειαζόμουν να γίνω. Είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι σόλο», ανέφερε.

