Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε για τη σχέση της με τον Τιμ Μπάρτον, σε συνέντευξη που έδωσε στο διάσημο περιοδικό μόδας «Harper’s Bazaar».

Η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο έδωσε μια εικόνα από το ειδύλλιό της με τον γνωστό σκηνοθέτη, το οποίο επιβεβαίωσε επίσημα λίγες εβδομάδες πριν.

Συζητώντας για τον σύντροφό της, χαρακτήρισε τον Μπάρτον «υπέροχο». Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Βρήκα στον Τιμ [Μπάρτον] ένα υπέροχο πνεύμα. Γνώρισα μια θεαματική ψυχή».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, η Μόνικα περιέγραψε επίσης τη φήμη ως «δίκοπο μαχαίρι» και αποκάλυψε πώς προσπαθεί να κρατήσει πτυχές της ζωής της ιδιωτικές.

«Η φήμη είναι δίκοπο μαχαίρι, προκαλεί μεγάλη περιέργεια και μπορεί επίσης να προκαλέσει αντικρουόμενα συναισθήματα», εξήγησε στη συνέχεια.

«Όταν δεν εργάζομαι, μου αρέσει να ζω μια φυσιολογική ζωή – πηγαίνω για ψώνια, πηγαίνω τις κόρες μου στο σχολείο», μοιράστηκε η 58χρονη ηθοποιός.

