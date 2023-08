Πιτ Ντέιβιντσον: Χώρισε μετά τη νοσηλεία του για την οριακή διαταραχή

Πιτ Ντέιβιντσον και η Τσέις Σούι Γουόντερς αποφάσισαν να χωρίσουν λίγο πριν κλείσουν έναν χρόνο σχέσης.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού που μίλησε στο People: «Ο Πιτ είναι και πάλι ελεύθερος. Είναι μόνος και τα πάει πολύ καλά».

Η είδηση του χωρισμού τους έρχεται σχεδόν δύο μήνες αφού ο Πιτ Ντέιβιντσον εισήχθη σε κλινική, παλεύοντας με την οριακή διαταραχή, από την οποία και πάσχει.

Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα η πρώην – πλέον – σύντροφός του και η οικογένειά της στάθηκε στο πλευρό του ηθοποιού καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Δεκέμβριο και δεν δίσταζαν να εμφανίζονται μαζί αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Pete Davidson and Chase Sui Wonders Split, but 'SNL' Alum Is 'Doing Really Well' (Source) https://t.co/o3EScDvoGa