Η τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «And Just Like That» είναι γεγονός με τους φανατικούς του «Sex and the City» να ανυπομονούν για τα επόμενα επεισόδια.

Στη δεύτερη σεζόν υπήρξαν πολλές εκπλήξεις για τους θαυμαστές της δημοφιλούς παρέας γυναικών, που ξεκίνησαν από το «Sex and the City» όπως η επιστροφή του Τζον Κορμπέτ και της Κιμ Κατράλ.

Ανάμεσα όμως στις σκηνές που ενθουσίασαν το ελληνικό κοινό είναι εκείνη όπου η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ή αλλιώς «Κάρι» φαίνεται να βρίσκεται σε κάποια παραλία της Ελλάδας και ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα προσπαθεί να παραγγείλει στον σερβιτόρο δύο κοκτέιλ στα ελληνικά.

Το απόσπασμα ανέβηκε από κάποιον θαυμαστή της σειράς στο TikTok. «Συγγνώμη, μπορούμε να έχουμε άλλα δύο Cosmopolitans;», ακούγεται να λέει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ενώ στη συνέχεια ευχαριστεί τον σερβιτόρο.

Διαβάστε επίσης:

Δέσποινα Βανδή: Πήρε θέση για την πυρκαγιά στον Έβρο – «Θλιβερό»

Μόνικα Μπελούτσι: Αποθεώνει τον Τιμ Μπάρτον – «Είναι ένα υπέροχο πνεύμα, γνώρισα μια θεαματική ψυχή»

Νίκος Οικονομόπουλος: Άγριο ξύλο και τραυματίες σε συναυλία του στην Καβάλα