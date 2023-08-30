search
LIFESTYLE

30.08.2023 11:41

Γιάννης Σμαραγδής: Τύχη που είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, είναι μέγας θαυμαστής του Καποδίστρια (videos)

«Οι ταινίες δεν ανήκουν σε μένα, ανήκουν στην πατρίδα» δήλωσε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Γιάννης Σμαραγδής, που προανήγγειλε ότι η ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια θα είναι το «κύκνειο άσμα» του πλέκοντας παράλληλα το εγκώμιο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Με τον Καποδίστρια θέλω να πιστεύω πως αν τον κάνω, κλείνω σαν σκηνοθέτης. Κλείνω. Έχω βρει το καστ και μου λείπουν λίγα χρήματα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Όλους τους ηθοποιούς τους έχουμε βρει και θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Δεν μπορώ να σας πω ποιος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Καποδίστρια και θέλω να με συγχωρήσετε για αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Προς ώρας, λείπουν κάποια χρήματα, αλλά υπάρχουν καλοί Έλληνες, οι οποίοι θα βοηθήσουν κι υπάρχει και μια κυβέρνηση, η οποία πρέπει να πω πως αυτή τη στιγμή είναι μια τύχη το ότι ο επικεφαλής, που είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μέγας θαυμαστής του Καποδίστρια», συμπλήρωσε.

«Ο Καποδίστριας είναι εντελώς άγνωστος. Κατάφεραν αυτοί που τον δολοφόνησαν, που κυβέρνησαν μετά και οι μέσα και οι έξω, να πουν ένα μεγάλο ψέμα για τον Καποδίστρια. Την αλήθεια του Καποδίστρια είμαι βέβαιος ότι θα την αναδείξει αυτή η ταινία» κατέληξε.

