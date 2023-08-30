Η πλατφόρμα Σγουρού για την Αττική: 11+1 δεσμεύσεις

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός έδωσε στη δημοσιότητα τις 11+1 δεσμεύσεις της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» με στόχο να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρώτιστη δέσμευση για τη ζωή μας στην Αττική

Όπως σημειώνει ο Γ. Σγουρός, «η ζωή μας στην Αττική μπορεί και πρέπει να αλλάξει, η Αττική μπορεί να ξαναγίνει ένας θαυμάσιος τόπος για να ζεις. Με ένα μεγάλο και ολιστικό Σχέδιο παρεμβάσεων, με υπέρβαση της μικροπολιτικής νοοτροπίας και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών»

Η Αττική, προσθέτει, «χρειάζεται ηγεσία που να μπορεί να επιδείξει μετρήσιμο έργο, διάρκεια και συνέπεια στον θεσμό, όπως η παράταξή μας, που εδώ και πολλά χρόνια είναι σταθερά παρούσα στον β’ βαθμό αυτοδιοίκησης με χειροπιαστά δείγματα γραφής».

Τονίζει τη σημασία που δίνει η παράταξη «στις αρμοδιότητες αλλά και στους οικονομικούς πόρους (ΕΣΠΑ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ίδιοι πόροι) και επισημαίνει πως άμεσες προτεραιότητες αποτελούν η ασφάλεια των πολιτών, το κυκλοφοριακό, η πάταξη της αισχροκέρδειας, η προστασία του περιβάλλοντος, οι υποδομές σε υγεία – παιδεία – πολιτισμό – αθλητισμό.

Εκτιμά πως είναι εφικτή η μετατροπή του οράματος σε πράξη για τη ζωή πέντε εκατομμυρίων πολιτών, με όρους ασφάλειας, αλληλεγγύης και κοινωνικής -παραγωγικής -περιβαλλοντικής συνοχής.

Υπογραμμίζει, ακόμα, ότι η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να γίνει πρότυπο και ότι με πρωταγωνιστή τον πολίτη και τη νέα γενιά να δίνει δυναμικά το παρόν, ο στόχος για μία «Ανοιχτή Περιφέρεια» γίνεται πράξη.

Οι δεσμεύσεις της παράταξης για την Περιφέρεια Αττικής

1. Ανθεκτικότητα έναντι κρίσεων και φυσικών καταστροφών

Θωρακίζουμε την Αττική απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και περιβαλλοντικές κρίσεις. Αυξάνουμε την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση και στα εντεινόμενα ακραία φαινόμενα. Προβαίνουμε σε πλήρη καταγραφή προβλημάτων, ιεραρχώντας, με συμμετοχικές διαδικασίες, τα μέτρα για την επίλυσή τους. Δίνουμε άμεση προτεραιότητα στον σχεδιασμό πρόληψης και στις πράσινες υποδομές. Δημιουργούμε Στρατηγικό Πλάνο με ορίζοντα δεκαετίας για μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρειά μας. Δεσμευόμαστε για την άμεση ολοκλήρωση των έργων που καρκινοβατούν εδώ και χρόνια, εκσυγχρονίζοντάς τα όπου απαιτείται.

2. Ασφάλεια πολιτών

Ενισχύουμε την πρόληψη και την αποτροπή ως προς την παραβατικότητα. Επενδύουμε σε προληπτικά προγράμματα που στοχεύουν στην εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη αποκλεισμένων ομάδων. Ενισχύουμε την συνεργασία με την κοινότητα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας. Συνεργαζόμαστε με τους Δήμους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας και την προώθηση βελτιώσεων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. Εντοπίζουμε και καταπολεμούμε στη ρίζα τους λοιπά προβλήματα ασφάλειας με έμφαση σε ευαίσθητους τομείς (όπως π.χ. σχολική βία, προβληματικές κοινωνικές δομές κ.α.).

3. Απαίτηση νέων αρμοδιοτήτων για την Περιφέρεια Αττικής και οικονομική ανθεκτικότητα

Επιδιώκουμε μία «Ολοκληρωμένη Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης» όπως προτείνουν και οι «δεξαμενές σκέψης» της Ε.Ε, μέσα από μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική και αναπτυξιακή αυτονομία. Ονειρευόμαστε την Αττική να πρωτοστατεί στην αναπτυξιακή διαδικασία, με όρους «εδαφικής συνοχής» και με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Λόγω της καλπάζουσας ακρίβειας καθορίζουμε σειρά μέτρων ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την πάταξη της αισχροκέρδειας. Προωθούμε την «Ενεργειακή Δημοκρατία», οργανώνοντας Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, για μια ευρεία προώθηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα δημοσίων κτιρίων και πολυκατοικιών προς όφελος των νοικοκυριών.

4. Smart Region – Αττική «Ζωντανό Εργαστήρι» Καινοτομίας

Μετατρέπουμε την Περιφέρεια σε “ζωντανό εργαστήρι” καινοτομίας έξυπνων πόλεων και χαμηλού άνθρακα. Συνεργαζόμαστε στενά με εταιρείες έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς, για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και λύσεων απέναντι στις αστικές προκλήσεις. Δημιουργούμε μία διαδραστική σχέση με τους συναλλασσόμενους πολίτες επιδιώκοντας την βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών προς αυτούς. Στηρίζουμε την Περιβαλλοντική Καινοτομία με προγραμματικές συμβάσεις με τα Πανεπιστήμιά μας, καθώς και στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στον περιβαλλοντικό τομέα (ηλεκτροκίνηση, φωτοβολταϊκά, πυρανίχνευση, οίκο-μηχανική, ανακύκλωση).

5. Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Εντείνουμε την πίεση για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού της Αττικής, ιδίως της νησιωτικής, με έμφαση στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση συγκρούσεων χρήσεων. Προωθούμε, σε συνεργασία με τους Δήμους, αστικά μοντέλα όπως αυτό της πόλης 15-λεπτών, ενθαρρύνοντας την πεζοπορία και τη χρήση ποδηλάτου στις γειτονιές και στις πολεοδομικές ενότητες. Ανταποκρινόμαστε στις οικιστικές πιέσεις, βελτιώνοντας παράλληλα ευάλωτες περιοχές, με κυκλοφοριακά και άλλα πολεοδομικά προβλήματα, Διεκδικούμε την ανασύσταση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών υπό τον έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής και διεκδίκηση αρμοδιοτήτων οργάνωσης και εποπτείας του χωροταξικού σχεδιασμού του συνόλου της Αττικής.

6. Ποιότητα ζωής – Κυκλοφοριακό

Εστιάζουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οδικού δικτύου όπου είναι αναγκαίο και στη συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντος (δρόμοι και πεζοδρόμια). Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη μεγάλου εύρους παρεμβάσεων για την Προσβασιμότητα όλων των πολιτών. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο τηλεματικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και πλατφόρμα παρακολούθησης, σχεδιασμού και επέμβασης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Με νέα προγράμματα αθλητισμού δημιουργούμε ασφαλείς διεξόδους για τους νέους. Μετατρέπουμε την Αττική σε Περιφέρεια φιλική προς τα ζώα συντροφιάς και τα ζώα οδηγούς. Ανάπτυξη πολυχρηστικών πάρκων και δομών, σχεδιασμός δικτύου ποδηλατοδρόμων, εξοικονόμηση πόρων για την διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ζωτικού αστικού πράσινου.

7. Υποδομές Υγείας

Θέτοντας ως απαρέγκλιτη αρχή το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, διασφαλίζουμε και βελτιώνουμε την υγεία του πληθυσμού της Αττικής, εξαλείφοντας τις ανισότητες στον τομέα της Υγείας. Επενδύουμε στον άνθρωπο και την ψυχική του υγεία, Εστιάζουμε στην ηχητική ρύπανση, και στον ηχητικό σχεδιασμό της πόλης δημιουργώντας «Παρατηρητήριο περιβαλλοντικού Θορύβου». Παροχή υποστήριξης και κοινωνικής βοήθειας σε ουσιοεξαρτημένους, σε κέντρα απεξάρτησης, με συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Προωθούμε δράσεις αποφυγής γκετοποίησης.

8. Αναπτυξιακή πολιτική – Απασχόληση – Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Περιφέρειάς, μέσω καινοτόμων πρακτικών στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Ενισχύουμε τις υποδομές υποδοχής ψηφιακών νομάδων, διευκολύνοντάς την ένταξή τους. Κινητοποιούμε σημαντικούς άξονες του Περιφερειακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027, προάγοντας το Αττικό επιχειρείν, ενισχύοντας μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις και αυξάνοντας την απασχόληση με τη συνεργασία των Δήμων. Διεκδικούμε την πρόσληψη υπαλλήλων για την κάλυψη σημαντικών οργανικών κενών και για την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών που βρίσκονται σε κατάσταση διάλυσης.

9. Περιβάλλον – Βιώσιμη ανάπτυξη

Επανεκκινούμε και ολοκληρώνουμε τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Προωθούμε την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων, με «Πράσινα Σημεία» διαλογής και εργοστάσια επεξεργασίας – με διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος, χωρίς καύση. Δεσμευόμαστε για την υλοποίηση στοχευμένων αστικών αναπλάσεων, για τη δημιουργία αστικών πάρκων και χώρων πρασίνου, ως αντίβαρο στην τσιμεντοποίηση του λεκανοπεδίου και την περιβαλλοντική υποβάθμιση και με στόχο την βελτίωση του μικροκλίματος. Στοχεύουμε στη δημιουργία μικρών και ευέλικτων χώρων πρασίνου που προάγουν την συνάντηση των διαφορετικών γενεών προς όφελος όλων (όπως τα pocket parks) στις γειτονιές που υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι χώροι, με διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων και συγκρότηση επιτροπών πολιτών.. Ενισχύουμε τις υπηρεσίες περιβάλλοντος με νέο σύγχρονο εργαστήριο και πιστοποιημένες δομές προκειμένου να καταπολεμηθούν οι ρυπάνσεις, η απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων και η σωστή λειτουργία βιολογικών καθαρισμών.

10. Πολιτισμός – Τουρισμός

Στηρίζουμε παρεμβάσεις που προάγουν τον πολιτισμό. Στοχεύουμε στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού από το εξωτερικό, με τη διατήρηση παλαιών αγορών και με την ανάπτυξη νέων. Αναδεικνύουμε ιστορικά μνημεία, δημιουργούμε αρχαιολογικές διαδρομές και νέες υποδομές για τον σύγχρονο πολιτισμό και την τέχνη. Θεωρούμε απαραίτητη την υποστήριξη πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών και καινοτόμων ιδεών ως πυλώνα ανάπτυξης του πολιτισμού στην Αττική. Στοχεύουμε στην ανάδειξη της Αττικής ως διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικό κέντρο (Cultural Region Area), περιοχή πολιτιστικής αξίας.

11. «Ανοιχτή Περιφέρεια», με συμμετοχή του πολίτη.

Ανοίγουμε τις «κλειστές» πόρτες της Περιφέρειας Αττικής στους πολίτες της! Επιδιώκουμε την άμεση συμμετοχή των Πολιτών στη Διακυβέρνηση της Περιφέρειάς τους, είτε με φυσική παρουσία είτε ψηφιακά. Ο περιφερειάρχης και όλα τα Περιφερειακά όργανα, λογοδοτούν δημοσίως και σε εξαμηνιαία βάση και δέχονται παρατηρήσεις, υποδείξεις και προτάσεις από τους πολίτες. Οι Δήμοι μεταφέρουν επίσης τις προτάσεις των δημοτών. Έτσι θα διασφαλίσουμε την αξιοκρατία στην εσωτερική λειτουργία και στη διοίκηση της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια ανοίγεται και στο διεθνές περιβάλλον, συμμετέχοντας σε διεθνή φόρουμ και δίκτυα άλλων πόλεων και περιφερειών.

