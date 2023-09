Εκτός εαυτού ήταν ο 50 Cent σε συναυλία, καθώς ο γνωστός ράπερ, εκνευρισμένος, πέταξε με δύναμη το μικρόφωνο στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Final Tour», ο 50 Cent πήρε ένα μικρόφωνο που δεν λειτουργούσε σωστά και το πέταξε με δύναμη προς το κοινό, προκαλώντας τραυματισμό σε μια γυναίκα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, και δείχνει τον 50 Cent να πιάνει το μικρόφωνο και να το εκτοξεύει προς το κοινό.

50 Cent is now a suspect in a criminal felony battery report after he hit Power 106 radio host, Bryhana Monegain in the head with the mic he threw.



She claims 50 looked directly at her so at least, according to her, 50 knew she was there

