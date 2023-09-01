ΣΥΡΙΖΑ: Το επικοινωνιακό τσουνάμι Κασσελάκη και η ένσταση ότι ο αρχηγός πρέπει να είναι βουλευτής 

Ένα βήμα πριν την έγκριση των 5 υποψηφιοτήτων από το Διαρκές Συνέδριο που θα γίνει αύριο Σάββατο στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με την προεκλογική δραστηριότητα όλων των υποψηφίων να εντείνεται και τις αναταράξεις από την υποψηφιότητα Κασσελάκη να συνεχίζονται.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες από το επιτελείο του, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει συγκεντρώσει τις 30 υπογραφές από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που απαιτούνται ώστε να καταθέσει την υποψηφιότητα του στο σώμα του Διαρκούς Συνεδρίου. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι η υποψηφιότητά του έχει και τις τυπικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει.

Ο ίδιος χθες έδωσε συνέχεια στην εκστρατεία του και πάλι μέσα από τα σόσιαλ μήντια, μέσα από ένα μπαράζ βίντεο στα οποία απαντά σε επικρίσεις ή ειρωνικά σχόλια από τα ΜΜΕ για όσα έχει αποκαλύψει για την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή.

Το αντισυστημικό χαρτί

«Έχω μαζέψει ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο αρνητικό, ό,τι πιο καταδικαστικό έχει γραφτεί για μένα τις τελευταίες μέρες. Και απαντάω εδώ, μπροστά σας» σημείωσε. Δημοσίευσε συνολικά 7 βίντεο για το πώς πήρε το δάνειο, για την ομοφυλοφιλία και τη διαφάνεια στην προσωπική του ζωή, για το παραδικαστικό κύκλωμα, για την ιδιότητα του εφοπλιστή που του αποδίδεται και το παράδοξο «εφοπλιστής στον ΣΥΡΙΖΑ» – ο ίδιος δήλωσε επιχειρηματίας –για το ότι στα 21 του βρέθηκε στην Goldman Sachs, για τις θετικές αναφορές στον Μητσοτάκη σε πρόσφατο άρθρο του και για την άποψη ότι «κάνει για αρχηγός της ΝΔ και όχι του ΣΥΡΙΖΑ».

Μάλιστα, άφησε αιχμές για τα ΜΜΕ λέγοντας ότι θέλει να απαντά «αδιαμεσολάβητα» στους πολίτες που τον παρακολουθούν «διότι τα ΜΜΕ έχουν δικές τους οφειλές, τη δική τους ατζέντα, ενώ εμένα η μόνη μου ατζέντα είναι η αλήθεια μου». Κάτι που βέβαια παραπέμπει στη χρήση ενός ανισυστημικού «χαρτιού» το οποίο απευθύνεται στο θυμό μεγάλης μερίδας πολιτών για τα μήντια (θυμίζει δε την ατζέντα του βασικού του υποστηρικτή Παύλου Πολάκη).

Μπορεί η υποψηφιότητά του να προχωράει κανονικά ωστόσο δύο στελέχη χθες υπογράμμισαν τη δυσκολία που έχει το γεγονός ότι δεν είναι βουλευτής για την διεκδίκηση της αρχηγίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης στο Kontra Channel που αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στην πολιτική πρόταση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας, ασάφειες και αντιφάσεις, φαίνεται πως «έλυσε» τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πλέον αρχίζουν και τοποθετούνται όλο και περισσότερο, δείχνοντας να ξεπερνούν τον αρχικό αιφνιδιασμό.

«Κρίσιμο ο πρόεδρος να είναι βουλευτής»

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε πως «είναι πολύ κρίσιμο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη Βουλή, μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουμε μπροστά μας πολύ κρίσιμες μάχες, όπως αυτές για την ακρίβεια και την υγεία». Υπό αυτό το πρίσμα, σημείωσε πως είναι αρνητικό το ότι ο κ. Κασσελάκης δεν είναι βουλευτής. Ο ίδιος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εξέφρασε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητά της εκτίμησε ότι είναι εκείνη που θα εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος.

Επίσης, ο Δημήτρης Παπαδημούλης προέβη στην ίδια υπογράμμιση, πως δηλαδή είναι πολύ σημαντικό η Πρόεδρος ή ο Πρόεδρος του κόμματος να είναι βουλευτής.

«Θα είναι τεράστιο λάθος για το κόμμα μας να εκλέξει Πρόεδρο του κόμματος ένα πρόσωπο που τα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν θα είναι παρόν στη Βουλή, να δίνει, πρόσωπο με πρόσωπο, τις μάχες από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον ίδιο τον Μητσοτάκη».

Δε δίστασε δε να κάνει κάποιες αξιολογικές κρίσεις απέναντι στην υποψηφιότητα του 35χρονου επιχειρηματία και να αφήσει αιχμές λέγοντας ότι είναι φωτογενής κι επικοινωνιακός, είναι «φανταχτερό και εντυπωσιακό το περιτύλιγμα, θολό και φτωχό μέχρι στιγμής το περιεχόμενο».

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι μεταξύ αυτών που δεν του κάνει καλή εντύπωση είναι «αυτή η βιασύνη του Στέφανου Κασσελάκη για την υψηλότερη καρέκλα του κόμματος, ενώ ήρθε χθες στο κόμμα ως υποψήφιος». «Θα προτιμούσα και νομίζω θα ήταν καλύτερο και για τον ίδιο» είπε, «να δοκιμαστεί σε ένα τομέα ευθύνης για ένα ικανό χρονικό διάστημα, να δώσει δείγμα γραφής και μετά να διεκδικήσει το υψηλότερο κομματικό πόστο».

Αντιδράσεις για τον Στέφανο Κασσελάκη καταγράφηκαν και σε κείμενο 24 στελεχών της Ομπρέλας ( το οποίο δεν εκφράζει συνολικά την τάση αλλά τους υπογράφοντες) αν και το κείμενο συνιστά μια συνολική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και επιρρίπτονται ευθύνες στην ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και την ηγετική ομάδα. Τα στελέχη αυτά σημειώνουν ότι η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα είναι επιτυχημένη «μόνο αν μόνο αν λάβει σοβαρά υπόψη της τα κεκτημένα της ριζοσπαστικής Αριστεράς» και «αν κλείσει το δρόμο σε επιλογές και υποψηφίους που με παλιό ή «φρέσκο» περιτύλιγμα,εκπροσωπούν την εισβολή της μεταδημοκρατίας, του αρχηγικού μεσσιανισμού και του «φαίνεσθαι» στις γραμμές της Αριστεράς.

Μείον ο Αποστολάκης, συν ο Κεδίκογλου

Στο μεταξύ αίσθηση προκάλεσε χθες το πρωί η δήλωση υποστήριξης στον Στέφανο Κασσελάκη από τον πρώην υπουργό Άμυνας και επίτιμο ΑΓΕΕΘΑ Βαγγέλη Αποστολάκη. Κι αυτό διότι ήταν γνωστό ότι στηρίζει την Έφη Αχτσιόγλου από τη στιγμή της εκδήλωση της υποψηφιότητάς της, έστω κι αν δεν είχε εκδηλώσει δημόσια την στάση του αυτή.

Μπορεί πάντως να καταγράφηκε μία απώλεια στο «τημ» των υποστηρικτών της κ. Αχτσιόγλου ωστόσο την ίδια μέρα, είχε μια νέα είσοδο, καθώς τη στήριξή του στην υποψηφιότητά της εξέφρασε χθες δημόσια ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Συμεών Κεδίκογλου.

Η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της στον Alpha (το βράδυ της Τετάρτης) ερωτηθείσα σχετικώς και σε συνάρτηση με την «διακήρυξη» Κασσελάκη ότι μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη απάντησε: «Φυσικά και μπορώ να κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη, αλλιώς δεν θα κατέβαινα υποψήφια». Για να διευκρινίσει αμέσως μετά ότι δεν πρόκειται για θέμα ανταγωνισμού με τους συνυποψηφίους της: «εξ αρχής έχω πει ότι δεν ετεροπροσδιορίζομαι, καταθέτω τη δική μου πολιτική θέση, έχω τη δική μου πολιτική διαδρομή, τα δικά μου χαρακτηριστικά, τη δική μου πρόταση για την αναδιοργάνωση του χώρου και αυτό θα κριθεί απολύτως από τους ψηφοφόρους που θα έρθουν να ψηφίσουν στη διαδικασία εκλογής προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.».

Συνεχίζεται η εκκρεμότητα περί το ντιμπέιτ

Στο μεταξύ ο Νίκος Παππάς χθες έκανε εκ νέου έκκληση για το τηλεοπτικό ντιμπέιτ, για το οποίο εκκρεμεί μια οριστική απόφαση, καθώς δεν κατέστη εφικτό τις προηγούμενες μέρες να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των εκπροσώπων των υποψηφίων και έως χθες συνέχιζε να μην υπάρχει προγραμματισμός. Μάλιστα, στον απόηχο των δηλώσεων κορυφαίων στελεχών για τον Στέφανο Κασσελάκη απεύθυνε έκκληση «να πέσουν οι τόνοι» και «να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, πρέπει να αποφεύγουμε να αποδίδουμε κρυφές σκοπιμότητες και μομφές και να πάμε σε μια πολιτική διαδικασία».

Ο Στέφανος Τζουμάκας – ο οποίος και από τη Θεσσαλονίκη προχθές δήλωσε υπέρ του ντιμπέιτ – στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πάτρα εκτίμησε μιλώντας στο «Κόκκινο» Πάτρας πως η προσπάθεια για την τόνωση της συμμετοχής πάει καλά αλλά θα ήθελε περισσότερο κόσμο. Όσον αφορά τη δική του υποψηφιότητα επισήμανε ότι σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική. «Έχουμε υποκατάσταση της πολιτικής από άλλα κέντρα. Στην χώρα μας έχουμε την επιχειρηματική τάξη η οποία λειτουργεί με έναν τρόπο παρασιτικό και ολιγαρχικό και η οποία κατέχει τα κεντρικά ΜΜΕ αλλά και με μια ορισμένη υπόδειξη και ορισμένα περιφερειακά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρώτα η πολιτική, πρώτα η κυβέρνηση, πρώτο το Κοινοβούλιο και το Σύνταγμα», τόνισε.

