Μπαντόσα για Τσιτσιπά: «Εκείνος έκανε το πρώτο βήμα – Πάντα μου άρεσε»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα είναι αναμφίβολα ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Οι δύο τους είναι αχώριστοι και όποτε τους δίνετε η ευκαιρία μιλούν με πολύ τρυφερά λόγια ο ένας για τον άλλον.

Η Ισπανίδα τενίστρια σε συνέντευξη του παραχώρησε στο «SDNA» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα βαθιά συναισθήματα που τρέφει για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς και στο ποιος έκανε το πρώτο βήμα.

Το περίμενες ότι θα είχες αυτά τα βαθιά συναισθήματα για εκείνον όταν ξεκίνησε η σχέση σας;

«Θα είμαι ειλικρινής. Είναι κάποιος που πάντα ακολουθούσα, γιατί μου άρεσε πολύ το στυλ παιχνιδιού του, αλλά μου άρεσε και η εξωτερική του εμφάνιση γιατί είναι πολύ γοητευτικός άνδρας. Επίσης, όταν άκουγα τις συνεντεύξεις του ένιωθα ότι είναι διαφορετικός. Ποτέ, όμως, δεν μιλούσαμε. Όταν τελικά αρχίσαμε να μιλάμε, ανακάλυψα αυτόν τον εκπληκτικό άνθρωπο, με την εκπληκτική ψυχή. Στην αρχή δεν το περίμενα αυτό, αλλά όταν τον γνώρισα καλύτερα πραγματικά εξεπλάγην και τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε μαζί».

Είναι αλήθεια ότι εκείνος έκανε το πρώτο βήμα;

«Μου προκάλεσε έκπληξη, γιατί είναι πολύ ντροπαλός. Την ίδια στιγμή, όμως, είμαι κι εγώ ντροπαλή. Εγώ ποτέ δεν θα έκανα το πρώτο βήμα. Στη αρχή ήμασταν και οι δύο ντροπαλοί. Δίναμε χρόνο στη σχέση, προχωρούσαμε αργά. Μόλις, ωστόσο, συνδεθήκαμε, η σύνδεση ήταν ισχυρή και δυνατή. Έχουμε παρόμοιες προσωπικότητες, αλλά ναι, έκανε εκείνος το πρώτο βήμα, ευτυχώς γιατί δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ».

