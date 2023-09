Βιβλίο «φωτιά» για τον Μπάιντεν: Σωματική παρακμή και κούραση – Δεν μπορεί τις συναντήσεις πριν τις 10 το πρωί

Ο συγγραφέας μίας νέας βιογραφίας του Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «δεν θα ήταν το

απόλυτο σοκ» αν άκουγε τον πρόεδρο να ανακοινώνει, μέχρι το τέλος του χρόνου, ότι

αποσύρεται από την κούρσα για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος ενόψει των

προεδρικών εκλογών.

Ο Φράνκλιν Φόερ, που το βιβλίο του με τίτλο «The Last Politician: Inside Joe Biden’s White

House and the Struggle for America’s Future», κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στο

NBC ότι «δεν χρειάζεται να είσαι ο Μπομπ Γούντγουορντ για να καταλάβεις ότι ο Τζο

Μπάιντεν είναι μεγάλος», αναφερόμενος στον ρεπόρτερ που πρωταγωνίστησε στην

αποκάλυψη του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ, ο οποίος –όπως ο Μπάιντεν- είναι σήμερα 80

ετών.

Ο Τζο Μπάιντεν σε ιδιωτικές συνομιλίες του παραδέχεται πως αισθάνεται «κουρασμένος»,

όπως γράφει ο βιογράφος Φράνκλιν Φόερ στο βιβλίο του. «Δεν είμαι γεροντολόγος και δεν

μπορώ να προβλέψω πώς τα επόμενα δύο χρόνια θα επιβαρύνουν τον Τζο Μπάιντεν», είπε

ο Φόερ και ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κούρσα απάντησε: «θα

ήταν έκπληξη για μένα, αλλά δεν θα ήταν η απόλυτη έκπληξη για μένα».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μια μέρα πριν από την επίσκεψη Μπάιντεν στη Φιλαδέλφεια,

όπου αναφερόμενος στο θέμα της ηλικίας, είπε ότι «το μόνο πράγμα που συνοδεύει την

ηλικία είναι λίγη σοφία».

Το θέμα της ηλικίας του Τζο Μπάιντεν συζητιέται εντόνως ενόψει των προεδρικών εκλογών

και κάποιοι πολιτικοί και από τα δύο κόμματα ζητούν να γίνονται «τεστ δυνατοτήτων» σε

όσους ενδιαφέρονται για το χρίσμα του υποψήφιου προέδρου. Το ερώτημα που τίθεται

είναι ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να εγκαταλείψει την πολιτική ένας πολιτικός και

να αφήσει χώρο για τη νεότερη γενιά.

Ωστόσο ο Φόερ, που λέει ότι έκανε 300 συνεντεύξεις για να γράψει το τελευταίο βιβλίο για

την καριέρα του Μπάιντεν, βάζει στην συζήτηση και έναν άλλον παράγοντα: την

θρησκευτική πίστη, που μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις του. «Όταν (ο Μπάιντεν) μιλάει

για την ζωή του, χρησιμοποιεί την λέξη «πεπρωμένο». Ο Τζο Μπάιντεν είναι βαθιά

θρησκευόμενος άνθρωπος και η λέξη πεπρωμένο είναι γεμάτη θρησκευτικά νοήματα», είπε

ο Φόερ στο NBC.

Στο βιβλίο του ο Φόερ γράφει ότι η προχωρημένη ηλικία του Μπάιντεν έχει σταθεί εμπόδιο

στην προεδρία του, καθώς δεν έχει την ενέργεια για ισχυρή δημόσια παρουσία,

σημειώνοντας: «Είναι εντυπωσιακό ότι συμμετέχει σε τόσο λίγες πρωινές συναντήσεις ή

δημόσιες εκδηλώσεις, πριν από τις 10 το πρωί. Η δημόσια εικόνα του αντανακλά την

σωματική παρακμή και την κούραση που συσσωρεύει ο χρόνος, που κανένα χάπι ή καμία

άσκηση δεν την σταματά. Στον ιδιωτικό χώρο κατά καιρούς παραδέχεται πως νιώθει

κουρασμένος».

Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση

Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες στη Wall Street Journal αναφέρεται ότι η

πλειοψηφία των εκλογέων θεωρεί πως ο Μπάιντεν είναι πολύ μεγάλος για να επιδιώξει την

επανεκλογή του. Συγκεκριμένα μόνο το 39% έχουν θετική άποψη για την επιθυμία του

Μπάιντεν να ανανεώσει την θητεία του στον Λευκό Οίκο. Σε σύγκριση με τον Ντόναλντ

Τραμπ, το 46% εκτιμά ότι πνευματικά είναι σε καλύτερη κατάσταση για να γίνει πρόεδρος,

ενώ για τον Μπάιντεν έχουν την ίδια άποψη το 36% των ερωτηθέντων.

Ωστόσο οι ψηφοφόροι είναι ανήσυχοι για τον Τραμπ, τον οποίον θεωρούν λιγότερο

ειλικρινή από τον Μπάιντεν και η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος θεωρεί παράνομες

τις ενέργειες που έκανε ο Τραμπ για να αμφισβητήσει την εκλογική νίκη του Μπάιντεν.

«Οι ψηφοφόροι θέλουν αλλαγή και κανένας από τους υποψήφιους που έχουν προβάδισμα

δεν είναι η περίπτωση που αναζητούν», σχολίασε ο δημοσκόπος Μάικλ Μπόσιαν, που είχε

την ευθύνη της δημοσκόπησης που δημοσιεύθηκε στην αμερικανική εφημερίδα.

