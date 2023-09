Costa Navarino: Περνά σε νέα φάση ανάπτυξης μετά τις επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ το 2022- 23

Στην επόμενη φάση επενδύσεων περνά η Costa Navarino μετά την ολοκλήρωση του πλάνου των 250 εκατ. ευρώ του 2022-3 που περιλαμβάνει τα 2 νέα ξενοδοχεία (Mandarin Oriental, Costa Navarino και W Costa Navarino), τα 2 νέα γήπεδα γκολφ στο Navarino Hills και τη Navarino Agora.

Έτσι στο επόμενο επενδυτικά στάδιο θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Navarino Hills με επιπλέον τουριστικές υποδομές που ενισχύουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επίσης, η μελλοντική ανάπτυξη περιλαμβάνει την περιοχή Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν εκεί θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.

Το σύνολο των άμεσων επενδύσεων έως σήμερα αγγίζει τα 850 εκ. Ευρώ, ενώ μαζί με τις επενδύσεις τρίτων στο real estate ξεπερνά τα 1,25δις. Ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις (άμεσες και έμμεσες) αναμένεται να φτάσουν τα 2,5δις. Ευρώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών.

Η επίδραση στο ΑΕΠ της Μεσσηνίας ανέρχεται στο 11% (2006-2022).

Πλέον, οι άμεσες θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 2.500, ενώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών θα ξεπεράσουν τις 6.600 (11.000 μαζί με τις έμμεσες).

H περαιτέρω ανάπτυξη το 2023

H Costa Navarino αναπτύσσεται σε ξεχωριστές περιοχές, που είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Το 2023 σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη του προορισμού, με τη λειτουργία του Mandarin Oriental, Costa Navarino και της Navarino Agora, στην περιοχή Navarino Bay.

Η περιοχή Navarino Bay εκτείνεται σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο 1.400 στρεμμάτων, με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Στη περιοχή αυτή άνοιξαν φέτος:

– Το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στις 15 Αυγούστου 2023 και είναι το πρώτο Mandarin Oriental στην Ελλάδα. Το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort περιλαμβάνει 99 σουίτες και βίλες, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός από τα γραφεία Tombazis & Associates Architects και K-Studio, ακολουθεί τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino και συνδυάζει αρμονικά τις φυτεμένες στέγες -πλήρως εναρμονισμένες με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής- με τη χρήση τοπικών υλικών. To νέο resort διαθέτει πέντε εστιατόρια και μπαρ, μεταξύ των οποίων: το Oliviera Restaurant, με έμφαση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα που εμπνέεται από την τοπική κουλτούρα. Tο Tahir Restaurant επικεντρώνεται στη λεβαντίνικη κουζίνα αλλά και το Pizza Sapienza by Daniele Cason προβάλει την αυθεντική ιταλική εμπερία. Το The Spa στο Mandarin Oriental, Costa Navarino, είναι εμπνευσμένο από τις ανατολίτικες παραδόσεις του Ομίλου και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαλαρωτικών και αναζωογονητικών ολιστικών θεραπειών.

– Η Navarino Agora είναι ένας διαδραστικός, πολυπολιτισμικός χώρος, ανοικτός σε όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται τη Μεσσηνία. Ο νέος μικρόκοσμος εμπειριών που άνοιξε τον Ιούλιο, συνδυάζει περισσότερα από 20 καταστήματα, εστιατόρια, street food, θερινό σινεμά κι εμπειρίες VR με ένα ευρύ πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων με μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις τέχνης και βιβλίου, bazaar αντικών και πολλές ακόμη εκδηλώσεις.

Costa Navarino Residences

Η αναπτυξιακή πορεία των Costa Navarino Residences, συνεχίζεται δυναμικά και έχουν πλέον εδραιωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες, ποιοτικές και παράλληλα ελκυστικές οικιστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην Costa Navarino υπάρχουν 4 διαφορετικές περιοχές: Sea Dunes, Olive Grove, Rolling Greens, Valley Greens και στις οποίες είναι διαθέσιμοι 3 τύποι κατοικιών: “off-plan” (από τα σχέδια), “turn key” (με το κλειδί στο χέρι) και branded διαμερίσματα

Tο εύρος τιμών (σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα) κυμαίνεται από €3.750.000 για τις “custom” κατοικίες, από €1.400.000 για τις “turn key” κατοικίες και από €770.000 για τα branded διαμερίσματα.

Οι βίλες στη γειτονιά Rolling Greens πωλήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από το λανσάρισμά τους, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά, ενώ μέσα στο 2023 παραδίδονται οι πρώτες κατοικίες.

Σε συνέχεια της αυξανόμενης ζήτησης, επισπεύσθηκε το λανσάρισμα της νέας γειτονιάς Valley Greens με turn-key villas, μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ θετική ανταπόκριση.

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών επωφελούνται από μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης (property και facility management), και ενοικίασης, καθώς και προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino.

