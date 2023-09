Τα συναισθήματά του αναφορικά με το πόσο άλλαξε η ζωή του από τη στιγμή που αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος μοιράστηκε ο Ίαν ΜακΚέλεν.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο θρυλικός ηθοποιός γνωστοποίησε ότι είναι ομοφυλόφιλος από το 1988, επισημαίνοντας το coming out είχε μεγάλο αντίκτυπο και στην υποκριτική του πορεία.

«Σχεδόν εν μία νυκτί όλα στη ζωή μου άλλαξαν προς το καλύτερο, οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους και ολόκληρη η στάση μου απέναντι στην υποκριτική άλλαξαν» τονίζει.

«Το είδος της υποκριτικής στο οποίο ήμουν καλός ήταν η μεταμφίεση, υιοθετώντας αστείες φωνές και περίεργα περπατήματα. Είχε να κάνει με το ψέμα στον κόσμο. Δεν βρισκόμουν πλέον στην κατάσταση όπου έτρεχα δίπλα στον χαρακτήρα και εξηγούσα στο κοινό. Απλώς έγινα ο χαρακτήρας» εξηγεί ο πρωταγωνιστής του «Lord of the Rings», υπογραμμίζοντας ότι ένιωθε ότι ήταν δύσκολο για τους μη ομοφυλόφιλους ανθρώπους να συσχετιστούν με τον αγώνα του.

«Οι άνθρωποι που δεν είναι γκέι απλά δεν ξέρουν πόσο σε βλάπτει να λες ψέματα για το τι είσαι και να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Μεγάλωσα σε μια εποχή που ήταν παράνομο για μένα να κάνω σεξ με έναν άνδρα. Και αυτό δεν ήταν πριν από πολύ καιρό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η καριέρα του ΜακΚέλεν έχει διανύσει περισσότερες από έξι δεκαετίες με τον ίδιο να μη σχεδιάζει να αποσυρθεί μέχρι στιγμής.

«Να αποσυρθώ για να κάνω τι; Δεν έχω μείνει ποτέ άνεργος, αλλά γνωρίζω ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου συμβεί κάτι που θα μπορούσε να με εμποδίσει να ξαναδουλέψω», είπε.

