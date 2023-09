Ντάνι Μάστερσον: Ένοχος για δύο βιασμούς ο ηθοποιός (Video)

Σε ποινή κάθειρξης 30 ετών για τον βιασμό δύο γυναικών καταδικάστηκε ο Ντάνι Μάστερσον.

Ο αμερικανός ηθοποιός πρωταγωνιστούσε στην τηλεοπτική σειρά «That ’70s Show», η οποία προβαλλόταν στην αρχή της δεκαετίας του 2000, την εποχή δηλαδή που σημειώθηκαν τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο 47χρονος είχε στηριχθεί στην ιδιότητά του ως διακεκριμένου Σαϊεντολόγου προκειμένου να αποφύγει την απόδοση ευθυνών.

Η δικαστής Τσαρλαίν Ολμέδο επέτρεψε στα θύματα των εγκλημάτων του να διαβάσουν δηλώσεις επιπτώσεων στο δικαστήριο πριν από την καταδίκη του.

That '70s Show actor Danny Masterson sentenced to 30 years to life for raping two women while he was a star on the hit TV sitcom https://t.co/vHTFUjtDEP