Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν ο Αλ Πατσίνο και η σύντροφός του Νουρ Αλφαλά τρεις μόλις μήνες μετά τη γέννηση του γιου τους.

Η 29χρονη κατέθεσε, μάλιστα, αίτηση για φυσική επιμέλεια του παιδιού τους, κάτι που συμβαίνει συχνά από άγαμα ζευγάρια για τον κοθορισμό της επιμέλειας, των επισκέψων αλλά και της διατροφής των τέκνων.

Στα νομικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του «Blast», η Αλφαλάχ επιτρέπει στον 83χρονο Πατσίνο να έχει «εύλογη επίσκεψη» του τριών μηνών μωρού τους, ενώ φέρεται να ζήτησε από τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να έχει την κοινή νομική επιμέλεια, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το παιδί τους, όπως της ιατρικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

Αναφορικά με τη διατροφή του παιδιού, σύμφωνα με το «Blast», στην αρχική κατάθεση δεν αναφερόταν συγκεκριμένο ποσό, με την Αλφαλάχ φέρεται να ζητά από το δικαστήριο να πληρώσει ο διάσημος ηθοποιός τα νομικά της έξοδα, όπως επίσης και κάθε κόστος που σχετίζεται με την υπόθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μια εθελοντική δήλωση γονικής μέριμνας (ή πατρότητας) υπογράφηκε και από τα δύο μέρη, έξι ημέρες πριν γεννηθεί ο μικρός Ρόμαν.

Η VDOP είναι ένα «κυβερνητικό έντυπο που μπορούν να υπογράψουν δύο γονείς για να δημιουργήσουν μια νόμιμη σχέση γονέα-παιδιού μεταξύ ενός παιδιού και ενός γονέα» και «συχνά υπογράφεται στο νοσοκομείο όταν γεννιέται ένα παιδί, αλλά μπορεί να υπογραφεί και αργότερα», σύμφωνα με τα δικαστήρια της Καλιφόρνιας. Το έγγραφο υπογράφηκε από τον Πατσίνο και έναν τρίτο μάρτυρα.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους φαίνεται ότι διατηρούν άριστες σχέσεις μεταξύ τους καθώς την Τετάρτη, ο Πατσίνο και η Αλφαλάχ εθεάθησαν σε δείπνο στο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες με ένα άλλο ζευγάρι, σύφωνα με πηγή στο PEOPLE.

