Ρόμπιν Θικ: Δημόσιο επεισόδιο με την σύντροφό του ενώ ήταν μεθυσμένος – «Είναι γαμ***να ντροπιαστικό» (Video)

Ο Ρόμπιν Θικ σε μια πρόσφατη βραδινή του έξοδο στην Καλιφόρνια εθεάθη υπό την επήρεια του αλκοόλ.

Παπαράτσι φωτογράφησαν έξω από το μαγαζί, «The Fleur Room», στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας, το βράδυ της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου, τον μεθυσμένο τραγουδιστή του «Blurred Lines» και την αρραβωνιαστικά του, Έιπριλ Λοβ Γκίρι, να στέκονται στο πεζοδρόμιο περιμένοντας το αυτοκίνητό τους να έρθει να τους πάρει.

Ο 46χρονος Θικ ξέφυγε από τα χέρια της Γκίρι και προσπάθησε να ξαναμπεί στο μαγαζί, πέφτοντας πάνω σε ένα φυτό που βρισκόταν στο πλάι της εισόδου.

«Εντάξει, αντίο, Ρόμπιν!», είπε η 28χρονη Γκίρι αγανακτισμένη.

«Θεέ μου, αυτό είναι ντροπιαστικό. Αυτό είναι τόσο γαμ***να ντροπιαστικό!» αναφώνησε το μοντέλο καθώς έσπευσε να κρατήσει τον μέλλοντα σύζυγό της.

«Μην τον αφήσετε να μπει εκεί μέσα», είπε στον φρουρό ασφαλείας του μαγαζιού προτού κοιτάξει τον Θικ και προσθέσει: «Είσαι τόσο μεθυσμένος».

Το ζευγάρι στη συνέχεια απομακρύνθηκε παραπατώντας, με τον τραγουδιστή να λέει επανειλημμένα: «Λάθος μου, λάθος μου, λάθος μου».

Η Γκίρι έλεγε: «Είναι πολύ ντροπιαστικό. Είσαι πολύ μεθυσμένος. Είναι απλά ντροπιαστικό».

Σε κάποιο σημείο, ο Θικ άρχισε να ενοχλεί την αρραβωνιαστικιά του και προσπάθησε να της πάρει το τηλέφωνο από το χέρι. Η Γκίρι έδιωξε το χέρι του και προσπάθησε να απομακρυνθεί από αυτόν, αλλά εκείνος συνέχισε να την ακολουθεί και να την αρπάζει.

«Τραβήξτε φωτογραφίες του να με αρπάζει έτσι», είπε απευθυνόμενη στους παπαράτσι, φωνάζοντας στον σύντροφό της να σταματήσει πολλές φορές.

«Σταμάτα, Ρόμπιν. Σταμάτα!» είπε καθώς το ζευγάρι συνέχισε να τσακώνεται. «Άφησε με ήσυχη! Σταμάτα! Σταμάτα! Ρόμπιν, βγάζουν φωτογραφίες. Καλύτερα να σταματήσεις! Καλύτερα να σταματήσεις. Καλύτερα να σταματήσεις. Σταμάτα. Σταμάτα. Σταμάτα!».

