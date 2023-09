Σεισμός στο Μαρόκο: Εκατόμβη νεκρών – Ξεπέρασαν τους 1000 – Δείτε εικόνες βιβλικής καταστροφής

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μαρόκο. Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 1.037, μετέδωσε νωρίτερα η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την σεισμική δόνηση των 7 βαθμών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και το επίκεντρο της οποίας βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Όπως μετέδωσαν μαροκινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει μέχρι σήμερα τη χώρα.

This is scary. Prayers for the people of Morocco 🇲🇦



