Απίστευτες στιγμές έζησαν οι επιβάτες και το πλήρωμα της Easy Jet στην πτήση από Λούτον στην Ίμπιζα, όταν το πλήρωμα άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας και έπιασαν ζευγάρι να κάνει σεξ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έχει καταγραφεί η στιγμή της αποκάλυψης του ζευγαριού με επιβάτες να ουρλιάζουν από το θέαμα και μέλη του πληρώματος να κρύβουν το πρόσωπό τους από ντροπή.

Παρά την αποκάλυψη, το ζευγάρι δεν πτοήθηκε και συνέχισε κανονικά την πράξη κλείνοντας πάλι την πόρτα.

EasyJet flight from Luton to Ibiza, and nobody was busted! The couple, loudly cheered on by other passengers as they joined the mile high club in full view. pic.twitter.com/u6UumSGHXM