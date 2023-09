Εβδομάδα Μόδας: Viral ο φαρσέρ που περπάτησε με σακούλα σκουπιδιών (Video)

Με μια σακούλα σκουπιδιών και ένα σκουφάκι ντους περπάτησε στην πασαρέλα, άγνωστος άνδρας ο οποίος «εισέβαλε» σε fashion show για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο με τον φαρσέρ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι κανένας από το κοινό δεν φάνησε να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, καθώς συνέχιζαν να παρακολουθούν ατάραχοι την πασαρέλα, θεωρώντας προφανώς πως ο άνδρας ήταν μέρος του σόου μόδας.

An imposter wore a trash bag and did the catwalk at Fashion Week



Nobody in the crowd even noticed pic.twitter.com/L00b1VXU50