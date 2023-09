NASA: Εφικτή η εξαγωγή οξυγόνου από τον Άρη – Επιτυχές πείραμα

Σε ένα σημαντικό συμπέρασμα κατέληξε πείραμα της NASA, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να εξαχθεί οξυγόνο από την ατμόσφαιρα του Άρη.

Σύμφωνα με τη NASA, το συγκεκριμένο πείραμα με την ονομασία MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), επιβεβαίωσε ότι η εξαγωγή οξυγόνου από την αραιή ατμόσφαιρα του Άρη είναι εφικτή.

MOXIE, an oxygen-producing instrument on @NASAPersevere, has completed its Mars mission. @NASAArtemis is striving to send the first astronauts to Mars and this tech demo could help pave the way for those future missions.



