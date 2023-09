Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τον άγριο βασανισμό ενός ταύρου στην Ισπανία.

Η είδηση έγινε γνωστή έπειτα από σχετική δημοσίευση που έκανε ο οργανισμός ΡΕΤΑ για την ηθική μεταχείριση των ζώων στον λογαριασμό του στο Twitter.

Το κλιπ που αναδημοσίευσαν διεθνή ΜΜΕ έχει προκαλέσει -όπως ήταν λογικό- τη δημόσια κατακραυγή για το άτυχο ζώο που στα κέρατά του έχει αναμένες φωτιές και δεμένο, οδηγείται με σχοινί οδηγείται σε δρόμο της Βαλένθια.

Κι όμως, αυτό το λυπηρό θέαμα, αποτελεί -σύμφωνα με τη Daily Mail- «έθιμο» που ονομάζεται «toro embolado» και απαντάται στη Βαλένθια και τη νότια Καταλονία.

Ορισμένοι ντόπιοι τη θεωρούν, μάλιστα, «εορταστική δραστηριότητα» κατά την οποία μπάλες με εύφλεκτο υλικό ή πυρσοί δένονται στα κέρατα του ζώου, το οποίο κατόπιν αφήνεται ελεύθερο στον δρόμο με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να το αποφύγουν.

Look at how terrified this bull is.



This atrocious tradition is unjustifiable violence that must be banned 👉 https://t.co/vMW4Zi8Iripic.twitter.com/zQb3blHsY2