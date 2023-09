Champions League: Το… ταξίδι στα αστέρια επιστρέφει!

Οι 32 ομάδες που συμμετέχουν στη φάση των ομίλων του Champions League 2023/24 αρχίζουν την Τρίτη (19/9) να μάχονται για το… μεγάλο έπαθλο.

H 69η σεζόν της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και 32η από το «rebrand» σε Champions League αρχίζει.

Για πρώτη φορά από το 2003 και μετά δεν υπάρχει ούτε Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε Λιονέλ Μέσι. Οι δύο μορφές που κυριάρχησαν στη Γηραία ήπειρο (σε συλλογικό επίπεδο) θα παρακολουθούν τους αγώνες από τον καναπέ τους και πλέον η σκηνή είναι ελεύθερη για τους επίδοξους διαδόχους. Στις μεγάλες απουσίες κι αυτή του Καρίμ Μπενζεμά (κάτοχος της χρυσής μπάλας) που συνεχίζει κι αυτός στην Αραβία.

