Μια ομάδα ενάλιας αρχαιολογίας με επικεφαλής τον Γάλλο αρχαιολόγο, Φρανκ Γκόντιο ανακάλυψε σειρά ευρημάτων στον βυθισμένο αρχαίο ναό του θεού Άμμωνα στην αρχαία πόλη Ηράκλειον ή Θώνις, στα ανοιχτά των ακτών της Αιγύπτου.

Η αρχαιολογική ομάδα ερεύνησε το νότιο κανάλι της πόλης, όπου κατέρρευσαν τεράστιοι πέτρινοι όγκοι από τον αρχαίο ναό «κατά τη διάρκεια ενός κατακλυσμικού γεγονότος που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ.», σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ναός του θεού Άμμωνα ήταν ο τόπος όπου οι φαραώ έρχονταν «για να λάβουν τους τίτλους της εξουσίας τους ως παγκόσμιοι βασιλείς».

«Έχουν ανακαλυφθεί πολύτιμα αντικείμενα που ανήκαν στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως ασημένια τελετουργικά όργανα, χρυσά κοσμήματα και εύθραυστα αλαβάστρινα δοχεία για αρώματα ή αλοιφές. Τα ευρήματα μαρτυρούν τον πλούτο αυτού του ιερού και την ευσέβεια των πρώην κατοίκων της πόλης», ανέφερε το ινστιτούτο σε ανακοίνωση.

The Egyptian-French archaeological mission joining the Supreme Council of Antiquities and the European Institute of Marine Archaeology uncovered a temple dedicated to the goddess Aphrodite from the 5th century BCE in the Abu Qir Bay near #Alexandria. #Discovery #Archaeology pic.twitter.com/V6aRE7vYtz