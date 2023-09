Παρίσι: Αστυνομικός χάνει την ψυχραιμία του και σημαδεύει διαδηλωτές με όπλο (Videos)

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της αστυνομικής βίας.

Βίντεο σοκ καταγράφει αστυνομικό να χάνει την ψυχραιμία του και να βγαίνει από το περιπολικό σημαδεύοντας με το όπλο του διαδηλωτές.

French workers back out on the streets of #Paris today, standing strong against police violence. This is how we do it comrades. everybody hates the cops. #Antireport #ACAB pic.twitter.com/U38XkR0leh