Πάπας Φραγκίσκος: Η συγκίνηση για τη φωτογραφία με το προσφυγόπουλο

Τη συγκίνηση του πάπα Φραγκίσκου προκάλεσε μια φωτογραφία ενός βρέφους στη Λαμπεντούζα που του έδειξε η φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters Γιάρα Νάρντι.

Ο πάπας ταξίδευε προς τη Μασσαλία προκειμένου να συμμετάσχει σε μια σύνοδο όταν στο αεροπλάνο η Νάρντι του έδωσε τη φωτογραφία. «Συγκινήθηκε αμέσως μόλις την έβγαλα από τον φάκελο», είπε, προσθέτοντας ότι έπεσε σιωπή μεταξύ των επιβατών. Ο ποντίφικας σχολίασε: «Τους κρατούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Λιβύη και μετά τους πετούν στη θάλασσα».

Η φωτογραφία, την οποία τράβηξε η Νάρντι την περασμένη εβδομάδα στη Λαμπεντούζα, είναι ένα close-up στα μάτια του Πρινς, ενός νηπίου 18 μηνών που έφτασε μαζί με τη μητέρα του, την Κλοντίν Νσόε, από το Καμερούν, αφού διέπλευσε τη Μεσόγειο.

«Μου έσφιξε το χέρι και κράτησε τη φωτογραφία», είπε η Νάρντι.

The photo – taken on the tiny Italian island of Lampedusa – is a close-up shot of the eyes of 18-month old Prince, a child who, accompanied by his mother Claudine Nsoe, had come from Cameroon.https://t.co/zUZpWLTZ0B