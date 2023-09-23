Πάπας Φραγκίσκος: Η συγκίνηση για τη φωτογραφία με το προσφυγόπουλο

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Τη συγκίνηση του πάπα Φραγκίσκου προκάλεσε μια φωτογραφία ενός βρέφους στη Λαμπεντούζα που του έδειξε η φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters Γιάρα Νάρντι.

Ο πάπας ταξίδευε προς τη Μασσαλία προκειμένου να συμμετάσχει σε μια σύνοδο όταν στο αεροπλάνο η Νάρντι του έδωσε τη φωτογραφία. «Συγκινήθηκε αμέσως μόλις την έβγαλα από τον φάκελο», είπε, προσθέτοντας ότι έπεσε σιωπή μεταξύ των επιβατών. Ο ποντίφικας σχολίασε: «Τους κρατούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Λιβύη και μετά τους πετούν στη θάλασσα».

Η φωτογραφία, την οποία τράβηξε η Νάρντι την περασμένη εβδομάδα στη Λαμπεντούζα, είναι ένα close-up στα μάτια του Πρινς, ενός νηπίου 18 μηνών που έφτασε μαζί με τη μητέρα του, την Κλοντίν Νσόε, από το Καμερούν, αφού διέπλευσε τη Μεσόγειο.

«Μου έσφιξε το χέρι και κράτησε τη φωτογραφία», είπε η Νάρντι.

The photo – taken on the tiny Italian island of Lampedusa – is a close-up shot of the eyes of 18-month old Prince, a child who, accompanied by his mother Claudine Nsoe, had come from Cameroon.https://t.co/zUZpWLTZ0B — The Star (@staronline) September 23, 2023

Σήμερα, ο Φραγκίσκος καταδίκασε τον «επιθετικό εθνικισμό» και ζήτησε να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή απάντηση στο μεταναστευτικό ώστε η Μεσόγειος να μην μετατραπεί η θάλασσα αυτή στο «νεκροταφείο της αξιοπρέπειας μας».

Η Νάρντι είπε ότι μία ημέρα πριν από το ταξίδι στη Μασσαλία τακτοποιούσε το αρχείο της, όπως κάνει συχνά πριν από κάποια αποστολή. «Είδα τη φωτογραφία που τράβηξα στη Λαμπεντούζα και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι έπρεπε να την δείξω στον πάπα», εξήγησε.

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