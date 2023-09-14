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«Καμπανάκι» κινδύνου εξέπεμψε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, με δηλώσεις του στην εφημερίδα Corriere della Sera με τις οποίες αναφέρθηκε στις συνεχείς αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στο νησί της Λαμπεντούζα.



«Η μεταναστευτική κρίση μπορεί να επιδεινωθεί και, όπως ορθώς δήλωσαν η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, αλλά και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ιταλία πρέπει να στηριχθεί από την Ευρώπη. Δεν πρέπει να μας αφήσουν μόνους», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός.

Tajani (FI): «L’Africa è un problema enorme. Ora un piano con Ue, G20 e Onu» https://t.co/loyI53gbog September 13, 2023

«Ούτε η Ευρώπη, από μόνη της, αρκεί για να αντιμετωπιστεί ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά μόνον την Αφρική, αλλά και την πίεση της βαλκανικής διαδρομής. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε την δραστηριοποίηση του ΟΗΕ, των G20, όπως και μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη, ως αφετηρία για την σταθεροποίηση του Σαχέλ», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.





«Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Τα ιταλικά υπουργεία Εσωτερικών, Άμυνας και Εξωτερικών εργάζονται διαρκώς για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Αλλά η αστάθεια της υποσαχάριας περιοχής, είναι δραματική. Σηκώνουμε το βάρος της υποδοχής των παράτυπων μεταναστών και το κόστος είναι τεράστιο», υπογράμμισε ο Αντόνιο Ταγιάνι.



Χιλιάδες μετανάστες στη Λαμπεντούζα

Ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα Φιλίπο Μανίνο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση της Ρώμης να παρέμβουν άμεσα για να μειωθεί ο αριθμός μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στο νησί.

Caos a #Lampedusa. Protestano i migranti che chiedono di poter lasciare il molo dove sono da ore. Alcuni si buttano in acqua in segno di protesta. Schierati gli agenti della Guardia di Finanza: momenti di forte tensione pic.twitter.com/yP6jcA4PfU September 13, 2023

«Δείξαμε πάντα μεγάλη αλληλεγγύη και ανθρωπιά, αλλά είμαστε μια μικρή περιοχή, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, μόνη της, το βάρος μιας τέτοιας κατάστασης», τόνισε ο Μανίνο, ο οποίος κήρυξε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Record di sbarchi a Lampedusa: la diretta video dall’isola https://t.co/OXVkl27Rdi September 14, 2023

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έφτασαν συνολικά τους 6.800. Πρόκειται για απόλυτο ρεκόρ, που οφείλεται στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αλλά και στο ότι η ακτοφυλακή της Τυνησίας δεν ασκεί ουσιαστικά κανενός είδους έλεγχο. Μέχρι τώρα, πάντως, όλα δείχνουν ότι το νέο αυτό κύμα αφίξεων δεν συνδέεται με τις δραματικές πλημμύρες που έπληξαν την Λιβύη.





Tα βίντεο αποτυπώνουν την ένταση στα hotspot του νησιού.

Fuga da Lampedusa, i migranti scavalcano il cancello dell’hotspot https://t.co/SEeu8odm7O — Corriere della Sera (@Corriere) September 14, 2023

Lampedusa scoppia, settemila migranti sull’isola. Tensione e cariche della polizia https://t.co/1hAUf7fVat September 14, 2023

Μέχρι σήμερα το βράδυ, αναμένεται να μεταφερθούν στην Σικελία περίπου 1.500 άνθρωποι, ενώ η διαδικασία αποσυμφόρησης της νησιού πρόκειται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Αυτό που υπογραμμίζουν, όμως, μέλη της κυβέρνησης της Ρώμης και η ίδια η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να δέχεται μια τόσο μεγάλη πίεση και ότι χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης από την Ευρώπη. Το μεταναστευτικό θα είναι κύριο θέμα συζήτησης στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, στο μέγαρο Παλάτσο Κίτζι την Δευτέρα, ενώ η Μελόνι αναμένεται να το θέσει εκ νέου και στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι «με όλο αυτό το φαινόμενο ασχολούνται τις τελευταίες ημέρες και οι ιταλικές μυστικές υπηρεσίες, για να εξακριβώσουν σειρά στοιχείων» ενώ πρόσθεσε ότι, «αν οι αφίξεις συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, η Ιταλία μπορεί να υιοθετήσει κάθε δυνατό μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

Migranti, la Lega pressa Meloni: la sua linea della diplomazia non ha funzionato https://t.co/yUoHy5KgUE — Corriere della Sera (@Corriere) September 14, 2023

Παρά τις δυσκολίες, προκαλούν συγκίνηση κάποιες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης κατοίκων του νησιού: ένας νεαρός πυροσβέστης συνάντησε χθες βράδυ έξω από το σπίτι του γύρω στους δέκα μετανάστες από την Μπουρκίνα Φάσο οι οποίοι, έπειτα από ταξίδι τεσσάρων ημέρων, τον ικέτευσαν να τους δώσει λίγο φαγητό. Ακύρωσε το πρόγραμμά του -μια συνάντηση με παρέα φίλων- και τους έφτιαξε μακαρονάδα, μαζί με την μητέρα του.



Μια κοπέλα 31 ετών, τέλος, κάτοικος του νησιού, είχε πάει εκδρομή με βάρκα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα και, όταν αντίκρυσε στη θάλασσα μετανάστες που ζητούσαν βοήθεια και κινδύνευαν να πνιγούν, βούτηξε αμέσως και κατάφερε να σώσει τέσσερις ζωές.

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