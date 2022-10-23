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Οι άνδρες και οι γυναίκες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας διέσωσαν σήμερα εβδομήντα μετανάστες που επέβαιναν σε πλεούμενο το οποίο ανετράπη, στα ανοικτά της Λαμπεντούζα.

Οι διασωθέντες είχαν σαλπάρει από το Σφαξ της Τυνησίας και η καταγωγή τους είναι από Νιγηρία, Γκάνα, Σιέρα Λεόνε και Μάλι. Ανάμεσά τους, βρίσκονται και οκτώ ανήλικα.

Λίγο μετά την επιχείρηση διάσωσης, ένα ζευγάρι είπε τις ιταλικές αρχές ότι η κόρη του, η οποία γεννήθηκε μόλις πριν λίγες εβδομάδες, κατά την ανατροπή της βάρκας έπεσε στο νερό και δεν κατάφεραν να την σώσουν. Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες, με την ελπίδα να μπορέσει, το βρέφος, να εντοπιστεί ζωντανό.

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