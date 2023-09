Μαρία Σάκκαρη: Θρίαμβος στην Γκουανταλαχάρα και δεύτερος τίτλος της καριέρας της (Video)

Η Μαρία Σάκκαρη κατέκτησε το τουρνουά τένις WTA 1000, που διεξήχθη στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού και τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της, επικρατώντας στον τελικό της Αμερικανίδας, Καρολάιν Ντολχάιντ με 7-5, 6-3.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία από αύριο (25/9) θα βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, χρειάσθηκε μία ώρα και 43 λεπτά για να φθάσει στην νίκη και κατέκτησε το τρόπαιο χωρίς να χάσει σετ στην διοργάνωση!

Μετά από μία αγωνιστικά δύσκολη χρονιά, η Σάκκαρη έκλεισε ιδανικά την σεζόν, καθώς έφθασε στον δεύτερο τίτλο της καριέρας της, μετά από το Οπεν του Μαρίκου, που κατέκτησε το 2019.

A class act as always.



Some words from the champ, @mariasakkari 🎤#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/Rp5OrOfGtv