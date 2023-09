Ναγκόρνο Καραμπάχ: Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων (Videos)

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα (25/6) σε ένα πρατήριο καυσίμων στην πρωτεύουσα του αζέρικου θύλακα, Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετέδωσε το αρμένικο τμήμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik.

Η πρωτεύουσα του Καραμπάχ είναι γνωστή ως Στέπανακερτ για την Αρμενία και ως Χανκεντί για το Αζερμπαϊτζάν.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκρηξη, που σημειώνεται καθώς χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν αυτή την ορεινή περιοχή μετά την ήττα των αυτονομιστών δυνάμεων του Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν σε στρατιωτική επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα.

This is critical. A fuel and gas distribution center in Nagorno-Karabakh has exploded. There has been a critical fuel shortage in NK due to Azerbaijan's ~10month blockade, obstructing many NK Armenians from fleeing. https://t.co/rIWFO3yfOw