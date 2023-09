Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι από την επίθεση της Παρασκευής κατά του αρχηγείου του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας σκοτώθηκε ο ναύαρχος Βίκτορ Σοκόλοφ, διοικητής του στόλου, μαζί με άλλους 33 αξιωματικούς.

Πρόκειται για μία από τις πλέον εντυπωσιακές επιθέσεις των Ουκρανών στην χερσόνησο της Κριμαίας και σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό σχεδιάστηκε να εκδηλωθεί την ώρα που γινόταν στην Σεβαστούπολη σύσκεψη ανώτατων αξιωματικών του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

We regret to announce the death of Viktor Sokolov, Commander of the Russian Black Sea Fleet, in the Ukrainian attack.



A lover of puppies and kittens, a humanitarian, he loved to help those in need.



You will be sorely missed by all good souls.



Russian Embassy in ČR🇷🇺 pic.twitter.com/7ibYgAUo9N