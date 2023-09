Η Σερ κρύβεται πίσω από την απαγωγή του γιου της το 2022, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε στο δικαστήριο η νύφη της, Μαριάντζελα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 όταν ο γιος της μεγάλης σταρ και η Μαριάντζελα Κινγκ -γνωστή και ως Queenie από το ροκ συγκρότημα KING- προσπάθησαν να σώσουν τον γάμο τους, ενώ τα σχετικά δικαστικά έγγραφα έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail.

Οι δυο τους είναι παντρεμένοι από το 2013, ωστόσο, η σχέση τους ήρθε αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις τις οποίες η Κινγκ προσπάθησε να ξεπεράσει, επιδιώκοντας την επανασύνδεση.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι πέρασαν 12 ημέρες στη Νέα Υόρκη προκειμένου να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους. Δεν πρόλαβαν όμως…

EXCLUSIVE: Cher hired four men to kidnap troubled son Elijah Blue Allman from NYC hotel where he was trying to reconcile with his wife, docs reveal – as new photos show 'strung out' musician at the Chateau Marmont in days before being taken to rehab https://t.co/E1DB82dqkF