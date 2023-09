Streaming Innovation Alliance: Οι συνδρομητικές πλατφόρμες συνασπίζονται για να αντιμετωπίσουν τις θεσμικές προκλήσεις

Οι μεγαλύτερες εταιρείες στρίμινγκ στον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν τον πρώτο συνασπισμό του κλάδου τους, τη «Streaming Innovation Alliance» («Συμμαχία Καινοτομίας Στρίμινγκ»).

Έχει ενδιαφέρον η κίνηση αυτή διότι συμβαίνει σε μια στιγμή κατά την οποία η κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω της τηλεόρασης -και όχι μόνον αυτής- μετατοπίζει όλο και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία και είναι ο λόγος που πάει να διαμορφωθεί κανονιστικό πλαίσιο, στις ΗΠΑ, για να καλύψει το νομικό κενό που προκαλείται στην ραδιοτηλεοπτική αγορά.

Επικεφαλής στην επιτελική διοικητική ομάδα της Συμμαχίας, ως σύμβουλοι, είναι δύο πρώην υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ο πρώην ρεπουμπλικάνος βουλευτής Φρέντ Άπτον και από τους Δημοκρατικούς η πρώην πρόεδρος της Federal Communications Commission (Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών- σαν να λέμε το ΕΣΡ των ΗΠΑ), Μινιόν Κλάιμπερν. Στο διοικητικό συμβούλιο του νέου φορέα εκπροσωπούνται όλες οι μεγάλες ιντερνετικές πλατφόρμες ροής περιεχομένου, Netflix, Paramount+, Max, Peacock, Disney, TelevisaUnivision, ViX, αλλά και μικρότερες μεταξύ των οποίων οι For Us by Us, Vault και AfroLandTV.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Κινηματογραφικών Παραγωγών (Motion Pictures Association), Τσαρλς Ρίφκιν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη οργάνωση της Συμμαχίας.

Η Ένωση, είπε με νόημα ο Ρίφκιν, ότι θα συνεργαστεί στενά με τη Συμμαχία ώστε «να διασφαλιστεί ότι η πολιτειακή και κεντρική πολιτική θα προωθήσει την νέα οπτικοακουστική καινοτομία και δεν θα υπονομεύσει την αξία και την ποικιλομορφία την οποία απολαμβάνουν σήμερα οι καταναλωτές».

Στη Συμμαχία δεν έχουν προσχωρήσει, μέχρι στιγμής, οι Apple και Amazon, όμως εκπρόσωπος του Συνασπισμού ενημέρωσε ότι προσχωρούν διαρκώς όλο και περισσότερες εταιρείες στρίμινγκ.

Η σύσταση της Συμμαχίας γίνεται επειδή οι στρίμερς έχουν ζητήματα με τα τοπικούς ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία προσπαθούν να παροτρύνουν την FCC να αναλάβει δράση για να καλύψει το νομικό κενό που θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα τους το περιεχόμενο τους να διανέμεται σε υπηρεσίες στρίμινγκ.

Αξίζει παρατήρησης επισης αυτή η πρωτοβουλία διότι στις ΗΠΑ οι πάροχοι υπηρεσιών στρίμινγκ δεν είχαν μέχρι τώρα ενιαία εκπροσώπηση στην Ουάσινγκτον. Μερικές εταιρείες στρίμινγκ είχαν ενταχθεί σε έναν μικρότερο συνασπισμό ο οποίος είχε συσταθεί για να αντιμετωπίσει την «μάχη» με τα τοπικά κανάλια, αλλά εκείνη η ομάδα δεν είχε σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα ένα ευρύτερο φάσμα ρυθμιστικών θεμάτων.

Η Disney, η Warner Bros. Discovery, η Comcast και άλλες επιχειρήσεις ανήκουν σε ένα πλήθος κλαδικών σχημάτων που εκπροσωπούν διάφορες πτυχές των ευρείας κλίμακας δραστηριοτήτων τους, όπως οι ραδιοτηλεοπτικές, οι καλωδιακές και οι ασύρματες επικοινωνίες, αλλά κανένας από αυτούς τους φορείς δεν έχει σχεδιαστεί για να υπερασπίζεται τις εταιρείες στρίμινγκ.

