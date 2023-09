Η δημοσιογραφία, στην Ελλάδα, βρίσκεται υπό συνεχή απειλή από τον αντίκτυπο του σκανδάλου παρακολούθησης «Predatorgate», της ανεξιχνίαστης δολοφονίας δημοσιογράφου, της καταχρηστικής νομικής δράσης και των οικονομικών και πολιτικών πιέσεων, επισημαίνουν οκτώ διεθνείς δημοσιογραφικοί οργανισμοί.

Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από την εικόνα που επικρατεί στα εγχώρια ΜΜΕ όπως αποτυπώθηκε στις ετήσιες εκθέσεις (για το 2022) των παρατηρητηρίων για τα ΜΜΕ «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF) και «Media Freedom Rapid Response» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μαζί με αντιπροσωπεία ακόμη επτά διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών με αφορμή κοινή αποστολή τους στην Αθήνα καλούν την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό «να επιδείξουν πολιτικό θάρρος και να λάβουν επειγόντως συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη βελτίωση του κλίματος για ανεξάρτητη δημοσιογραφία και τη διάσωση της ελευθερίας του Τύπου».

Από τα γραφεία της ΕΣΗΕΑ η αντιπροσωπεία των διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών επισήμανε ότι «αν και η Ευρώπη έχει συγκλονιστεί από τις αποκαλύψεις σχετικά με τη στόχευση ελλήνων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης με spyware και τη δολοφονία του βετεράνου δημοσιογράφου του εγκλήματος Γιώργου Καραϊβάζ το 2021, οι εγχώριες αρχές –αν και προφορικά υποστήριξαν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ελευθερίας του Τύπου– έχουν κάνει ελάχιστα».

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τα έξι μέλη του Media Freedom Rapid Response (MFRR): ARTICLE 19 Europe , European Center for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI) και το Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) – με τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) και των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF).

Τα μέλη της αντιπροσωπείας, μεταξύ 25 και 27 Σεπτεμβρίου 2023, επισκέφθηκαν διάφορα μέσα ενημέρωσης και πραγματοποίησαν συναντήσεις με δημοσιογράφους από το ευρύτερο δυνατό φάσμα «γραμμών» σύνταξης ειδήσεων, με αξιωματούχους αρκετών κρατικών φορέων και ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η «κάθοδος» των δημοσιογραφικών οργανώσεων έγιναν με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου και τη νέα κυβέρνηση, με σκοπό «να μελετήσουμε τους γενεσιουργούς λόγους της πρόσφατης υποβάθμισης της ελευθερίας των ΜΜΕ και να εξετάσουμε τις πιθανές ευκαιρίες βελτίωσης».

Δείτε την επιστολή:

Διαβάστε επίσης:

Σταύρος Θεοδωράκης: «Με τον καρκίνο δεν ξεμπερδεύεις – Είναι μια συνεχής μάχη» (Video)

Σασμός – Spoiler: Ο Ανδρέας μαθαίνει για τον Αστέρη και την Αργυρώ και γίνεται έξαλλος (Videos)

ΕΣΡ: Αιφνιδιαστική σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για τη νέα σύνθεση της Ανεξάρτητης Αρχής