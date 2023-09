Ο βιογράφος των Nirvana, Μάικλ Αζέραντ ισχυρίστηκε ότι ο Κερτ Κομπέιν «ζήλευε» τον συνεργάτη του στο συγκρότημα, Ντέιβ Γκρολ.

Ο συγγραφέας εμφανίστηκε πρόσφατα στο podcast Rolling Stone Music Now για να μιλήσει για μια διευρυμένη έκδοση του βιβλίου του, του 1993 για το συγκρότημα, «Come As You Are: The Story Of Nirvana».

Στην αρχικό βιβλίο, ο Κομπέιν περιέγραψε ένα κομμάτι με κιθάρα που έγραψε ο Γκρολ στο τραγούδι «Scentless Apprentice» του άλμπουμ «In Utero» ως «σαχλό».

Όταν ρωτήθηκε στο podcast για τη συγκεκριμένη αναφορά του ο συγγραφέας απάντησε: «Νόμιζα ότι ήταν λίγο περιφρονητικό, ειλικρινά».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου «Come As You Are», ο Κερτ Κομπέιν φέρεται να αποκαλεί τον Ντέιβ Γκρολ «το πιο ισορροπημένο αγόρι σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο συγγραφέας ισχυρίστηκε ότι ο αείμνηστος αρχηγός των Nirvana ζήλευε τον ντράμερ του γκρουπ που θα δημιουργούσε τους Foo Fighters.

«Νομίζω ότι ο Κερτ κορόιδευε εν μέρει τον Ντέιβ επειδή ήταν φυσιολογικός» εξήγησε ο Αζέραντ. «Ο Γκρολ είναι ένας δημοφιλής, ισορροπημένος τύπος – είναι πραγματικά. Και νομίζω ότι εν μέρει ο Κερτ τον κορόιδευε επειδή δεν ήταν φρικιό, όπως ο Κερτ. Και ζήλευε επίσης. Νομίζω ότι ο Κερτ ζήλευε λίγο τον Ντέιβ, επειδή ο Ντέιβ όντως ήταν οργανωμένος».

Το 2019, ο πρώην μάνατζερ των Nirvana, Ντάνι Γκόλντμπεργκ, είπε ότι ο Κομπέιν γνώριζε καλά ότι το ερμηνευτικό ταλέντο του Γκρολ, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να υπήρχε «ένα ίχνος φθόνου» μεταξύ των δύο.

