Τούπακ Σακούρ: Συνελήφθη άνδρας για τη δολοφονία του ράπερ το 1996

Η αστυνομία του Λας Βέγκας φέρεται να συνέλαβε έναν άνδρα σε σχέση με τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Πρόκειται για τον Duane “Keefe D” Davis, σύμφωνα με το The Associated Press που επικαλείται δύο αξιωματούχους της αστυνομίας. Ο ίδιος κατηγορείται για τον φόνο του ράπερ.

Δικαστήριο της Νεβάδα απήγγειλε κατηγορίες στον Duane “Keffe D” Davis για τη δολοφονία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας. Ο γενικός εισαγγελέας Μαρκ Ντι Τζιάκομο περιέγραψε τον Ντέιβις ως τον άνθρωπο που «διέταξε τον θάνατο» του Σακούρ.

Ο Ντέιβις είχε παραδεχτεί σε συνεντεύξεις και στα απομνημονεύματά του, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2019 με τίτλο “Compton Street Legend,” ότι βρισκόταν μέσα στην Κάντιλακ από την οποία ερρίφθησαν οι πυροβολισμοί.

Ο θρύλος της χιπ-χοπ πυροβολήθηκε τέσσερις φορές σε μια δολοφονία από αυτοκίνητο στο Λας Βέγκας το 1996. Ο δολοφόνος του παρέμενε μυστήριο για τις αρχές.

Η έρευνα για τη δολοφονία του αναβίωσε τον περασμένο Ιούλιο, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, αλλά η ανατροπή ήρθε όταν οι αρχές στη Νεβάδα εξέδωσαν ένταλμα έρευνας σε σχέση με τον θάνατο του ράπερ από πυροβολισμό.

Las Vegas police have arrested a man on suspicion of Tupac’s 1996 murder, AP sources say. pic.twitter.com/9rsARhZwcN — Pop Base (@PopBase) September 29, 2023

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Τούπακ;

Ο 25χρονος ράπερ ταξίδευε με μια μαύρη BMW που οδηγούσε η ιδρυτής της Death Row Records Μάριον “Suge” Νάιτ με μια συνοδεία περίπου 10 αυτοκινήτων, που προφανώς κατευθυνόταν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, αφού είδε πρώτα τον Mike Tyson να ρίχνει νοκ-άουτ τον Bruce Seldon σε αγώνα πρωταθλήματος. Η αστυνομία είπε ότι κανένας άλλος δεν ήταν στο αυτοκίνητο μαζί τους.

Μια λευκή Cadillac με τέσσερις άνδρες μέσα πλεύρισε την BMW ενώ ήταν σταματημένη στο κόκκινο φανάρι σε μια διασταύρωση κοντά στο Las Vegas Strip κι ένα άτομο άνοιξε πυρ, «γαζώνοντας» την πλευρά του συνοδηγού του αυτοκινήτου του Knight με σφαίρες, είπε η αστυνομία. Καθισμένος στη θέση του συνοδηγού, ο Σακούρ πυροβολήθηκε τέσσερις φορές, τουλάχιστον δύο φορές στο στήθος. Ο Νάιτ τραυματίστηκε από θραύσμα σφαίρας ή σκάγια από το αυτοκίνητο.

Ο Σακούρ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου πέθανε έξι ημέρες αργότερα.

Ο Τούπακ υπήρξε μια από τις πιο παραγωγικές φιγούρες του hip-hop, γνωστός και με τα καλλιτεχνικά του ονόματα 2Pac και Makaveli. Η επαγγελματική του καριέρα διήρκεσε μόνο πέντε χρόνια, αλλά πούλησε περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, όπως το άλμπουμ “All Eyez on Me”, το οποίο ήταν γεμάτο με επιτυχίες όπως “California Love (Remix),” “I Ain” t Mad at Cha» και «How Do U Want It».

Ο Σακούρ είχε πέντε Νο. 1 άλμπουμ, όπως το “Me Against the World” το 1995 και το “All Eyez on Me” το 1996, μαζί με τρεις μεταθανάτιες κυκλοφορίες: “The Don Killuminati: The 7 Day Theory” του 1996, “Until the End” του 2001 of Time» και το «Loyal to the Game» του 2004.

