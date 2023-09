«Βούλιαξε» η Νέα Υόρκη: Ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες και προβλήματα (Videos)

Μια ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Νέα Υόρκη την Παρασκευή (29/9), προκάλεσε το κλείσιμο τμημάτων του μετρό της πόλης, την ώρα που δρόμοι και καταστήματα πλημμύρισαν.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου LaGuardia.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν νερό να χύνεται σε σταθμούς του μετρό και υπόγεια και να φτάνει μέχρι την κορυφή των τροχών των αυτοκινήτων σε τμήματα του Μπρούκλιν και αλλού.

New York City emergency officials have issued a travel advisory as heavy rain and flooding hits https://t.co/E30q97yK2O pic.twitter.com/xw1EgGvXmM

Η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών, η οποία διαχειρίζεται τις γραμμές του μετρό και του προαστιακού σιδηροδρόμου, προέτρεψε τους κατοίκους της πολυπληθέστερης πόλης της χώρας να μείνουν στα σπίτια τους αν μπορούν.

Σχεδόν όλες οι γραμμές του μετρό διακόπηκαν, άλλαξαν διαδρομή ή λειτουργούσαν με καθυστερήσεις, ενώ δύο από τις τρεις γραμμές του σιδηροδρόμου Metro-North διακόπηκαν.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX