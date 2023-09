Όλο και περισσότεροι νέοι εμπλέκονται στον πόλεμο των συμμοριών που συγκλονίζει τους τελευταίους μήνες τη Σουηδία, δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, μετά τις βιαιότητες που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους μέσα σε 24 ώρες και έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα.

«Έχουμε μια κατάσταση στην οποία παιδά έρχονται τα ίδια σε επαφή με εγκληματικές συμμορίες» για να διαπράξουν φόνους, δήλωσε ο Άντερς Τόρνμπεργκ, ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Σουηδία βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με μια βία που συνδέεται με τη μάχη μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών και των όπλων στη χώρα.

BBC reporting that the Swedish government may put the army on the streets to curb gang warfare (12 killings so far this month). How on earth did this happen to such a civilised and peaceful country? https://t.co/XaSfMK5PZ6