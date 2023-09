Οι φόροι, ο Μητσοτάκης και ο τετραγωνισμός του κύκλου

Τον… τετραγωνισμό του κύκλου φαίνεται ότι επιχειρεί η κυβέρνηση, καθώς από τη μία συνεχίζει να τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αυξήσει φόρους (θυμίζοντας μάλιστα τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο και τη φράση του σε προεκλογικό ντιμπέιτ: «Read my lips. No more taxes», δηλαδή «διαβάστε τα χείλη μου. Όχι άλλοι φόροι»), αλλά από την άλλη δηλώνει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση στη χώρα.

Η κατάσταση αυτή έγινε εμφανής στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τη φορολογική επιβάρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών που περιλαμβάνεται στο τελευταίο ν/σ του υπουργείου Εργασίας, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «όσο η χώρα έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο στο τιμόνι βρίσκεται αυτή η κυβέρνηση, με βάση τα όσα έχει αποδείξει μέρα με τη μέρα και με τις πολιτικές που εφάρμοσε, ούτε θα επιβάλλονται φόροι ούτε θα αυξάνονται φόροι».

Ωστόσο συμπλήρωσε πως «σίγουρα υπάρχει ένα ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης. Το ζητούμενο, δηλαδή, ποιο είναι; Όλοι να πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, με τα ποσά που τους αναλογούν», επισημαίνοντας ότι «αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσουμε να ακούμε την είδηση ότι επτά στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισοδήματα κάτω από τον βασικό μισθό». Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιτευχθούν και τα δύο…

Διαβάστε επίσης:

Μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση, η Τουρκία, η Ε.Ε. και τα παπατζιλίκια

Η «μεταπολιτική» και το «αντιποδόσφαιρο»

Ο Μητσοτάκης, ο Άδωνις και το… ΚΚΕ