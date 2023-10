Δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς φαίνεται πως οι ΗΠΑ δεν τον εμπιστεύονται πλέον σύμφωνα με μυστική έκθεση που βρίσκεται στην κατοχή του Politico.

Μάλιστα, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, ανησυχούν πολύ περισσότερο για τη διαφθορά στην Ουκρανία απ’ ό,τι παραδέχονται δημοσίως, σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο στρατηγικής των Αμερικανών.

«Οι αντιλήψεις για διαφθορά υψηλού επιπέδου», προειδοποιεί η εμπιστευτική έκδοση του εγγράφου που έχει περιέλθει στην κατοχή του Politico, θα μπορούσαν «να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του ουκρανικού λαού και των ξένων ηγετών στην κυβέρνηση εν καιρώ πολέμου».

Αυτό είναι πιο αυστηρό μήνυμα από την ανάλυση 22 σελίδων, την οποία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ φαίνεται να έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του χωρίς τυμπανοκρουσίες πριν από περίπου έναν μήνα.

Η εμπιστευτική έκδοση της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για τη Χώρα» είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη και περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους των ΗΠΑ στην Ουκρανία, από την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών της μέχρι τη βοήθεια σε περισσότερα σχολεία να διδάσκουν Αγγλικά και την ενθάρρυνση του στρατού της να υιοθετήσει τα πρωτόκολλα του ΝΑΤΟ. Πολλοί στόχοι αποσκοπούν στη μείωση της διαφθοράς που μαστίζει τη χώρα.

Officials from Joe Biden's administration are far more worried about corruption in Ukraine than they publicly admit, a confidential US strategy document we obtained suggests.https://t.co/FQKNf1mMPn