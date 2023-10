Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Δύο ενδιαφέρουσες παραστάσεις ήδη ξεκίνησαν το εμπνευσμένο πρόγραμμα της Στέγης: «Το Σπίτι» του Δημήτρη Καραντζά, που θα παίζεται στη μικρή σκηνή μέχρι 19 Νοεμβρίου, και το «Οδήγησε το αλέτρι σου πάνω από τα οστά των νεκρών» σε σκηνοθεσία Simon McBurney, ο οποίος ανήκει στη γνωστή ομάδα Κομπλισιτέ (κεντρική σκηνή μέχρι τις 7 Οκτωβρίου).

Στη συνέχεια θα δούμε το έργο των Ανέστη Αζά – Πρόδρομου Τσινικόρη «Romaland – Μια φορά κι έναν καιρό ήταν και δεν ήταν» (2-26 Νοεμβρίου).

Στις 4 – 8 Δεκεμβρίου ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Αβινιόν Tiago Rodriguez παρουσιάζει το έργο «Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες».

Το «Rohtko» του Lukasz Twarkowski επανέρχεται στην κεντρική σκηνή στις 8 – 10 Μαρτίου 2024.

«Καύσωνας» σε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδόπουλου στις 30 Μαρτίου 2024.

Στις 4 – 21 Απριλίου 2024 θα παρουσιαστεί το έργο «Lapis Lazuli» του ταλαντούχου Ευριπίδη Λασκαρίδη.

Τέλος, στις 15 – 19 Μαΐου θα δούμε το «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Μπέκετ, μια παράσταση – σταθμό σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου που κατευθύνει έναν εξαιρετικό ιταλικό θίασο σε μια συμπαραγωγή με το Εmilia Romagna Teatro.

Εθνικό Θέατρο

Με κεντρικό μότο «Για όλες, όλους, όλα» που, σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, συμπεριλαμβάνει «κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε φυλή, φύλο, θρησκεία και σεξουαλικό προσανατολισμό», ανοίγει τις πύλες του για τη χειμερινή περίοδο το πρώτο θέατρο της χώρας.

Θα δούμε, λοιπόν, τι προγραμματίζει για τις πέντε σκηνές του.

Κεντρική σκηνή (κτήριο Τσίλερ)

Η έναρξη γίνεται στις 26 Οκτωβρίου με την κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι «Ο ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη» (1757) σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου.

9 Δεκεμβρίου. «Βασιλιάς Ληρ» του Γουίλιαμ Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά.

20 Μαρτίου 2024. «Ονειρόδραμα» του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη.

Σκηνή Νίκος Κούρκουλος (κτήριο Τσίλερ)

Ξεκίνησε ήδη η επανάληψη του εξαιρετικού έργου «Goodbye Lindita», που έγραψε και σκηνοθέτησε ο νεότατος Μάριο Μπανούσι. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

20 Δεκεμβρίου. «Generation lost» του Γρηγόρη Λιακόπουλου. Κείμενο που προέκυψε από έρευνα και συνεντεύξεις νέων από διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης. Σκηνοθεσία Κατερίνα Γιαννοπούλου.

Σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη (Θέατρο Rex)

8 Νοεμβρίου. «Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ», σε λιμπρέτο Γιάννη Αστέρη και μουσική Άγγελου Τριανταφύλλου.

9 Φεβρουαρίου 2024. «Η προξενήτρα» του Θόρντον Ουάιλντερ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου.

Σκηνή Κατίνα Παξινού (Θέατρο Rex)

Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών

7 Νοεμβρίου. «Yes, we can’t» της Μαριλένας Κατρανίδου.

1 Δεκεμβρίου. «We are here prepared for tragedy», μια παράσταση της Σοφίας Μαυραγάνη που περιλαμβάνει διαλέξεις, χορό, μουσική και θέατρο.

7 Ιανουαρίου 2024. «Μπατόν Σαλέ». Παράσταση με συνεντεύξεις που παίρνουν η Ευδοξία Ανδρουλιδάκη σε συνεργασία με τη Μαρία Φιλίνη.

25 Ιανουαρίου 2024. «The life and death of Jessica Brown». Σύλληψη και σκηνοθεσία Τζέο Πακίστας – Σοφία Πριόβολου.

21 Μαρτίου 2024. «Καταποντισμός» του συγγραφέα και σκηνοθέτη Βασίλη Βηλαρά.

15 Μαΐου 2024. «Η γραμμή του ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου σε σκηνοθεσία Γιώργου Παύλου.

Σκηνή Ελένη Παπαδάκη (Θέατρο Rex)

Εφηβική σκηνή

21 Οκτωβρίου. «Στα όρια» του Κρις Κούπερ σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου.

10 Νοεμβρίου. «Πινόκιο». Διασκευή του Κάρλο Γκολντόνι από τον Κρις Κούπερ. Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου.

Διαβάστε επίσης:

«Πίσω από τις θημωνιές»: Αυτή είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ (Video)

Βασίλης Χατζηϊακώβου για το «λουκέτο» στο καφέ του Κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου: «Τα τελευταία χρόνια ζούμε μία ισοπέδωση στο χώρο του βιβλίου»

Η εσωτερική φωνή στην Τέχνη…