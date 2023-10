Σεισμός στο Αφγανιστάν: 120 νεκροί και περισσότεροι από 1000 τραυματίες

Περίπου 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,3 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε σήμερα το δυτικό Αφγανιστάν.

«Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 τραυματισμένες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, ενώ περίπου 120 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μόσα Ασχάρι, επικεφαλής της διαχείρισης καταστροφών στην επαρχία της Χεράτ.

Προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέφερε 15 νεκρούς και 40 τραυματίες.

Πέντε δυνατοί σεισμοί σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μιας ώρας στο δυτικό Αφγανιστάν.

Ακολούθησαν μετασεισμοί 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στη συνέχεια ένας δυνατότερος 6,4 και 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Όλοι οι σεισμοί σημειώθηκαν κοντά στην πόλη Χεράτ ή Χαράτ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με αναφορές στα social media, μόνο οι άνδρες έχουν βγει στους δρόμους. Οι γυναίκες παραμένουν στα κτήρια.

After an earthquake in Afghanistan’s Herat province, all men are out in the streets, and women are left behind in their homes [to die]. pic.twitter.com/NJukYnTY8m