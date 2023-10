Ισραήλ: Κλιμακώνεται η ένταση – Ο στρατός απαντά με την επιχείρηση «Σιδερένια Ξίφη»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF, Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν την επίχειρηση «Σιδερένια Ξίφη», κηρύσσοντας κατάσταση συναγερμού πολέμου.

Όπως ανέφεραν, οι IDF θα χρησιμοποιήσουν «βαριά χερσαία μέσα» κατά μαχητών.

«Στόχοι μας είναι να σκοτωθούν όλοι οι τρομοκράτες, όλες οι κοινότητες να απαλλαγούν από τους τρομοκράτες», τονίζει η ανακοίνωση του IDF.

Προειδοποίησε, επίσης, όσους ζουν στο Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν μέσα στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

🇵🇸🇮🇱 MAJOR missile strike from Gaza heading towards central Israel. pic.twitter.com/ea7wwLYxML — Censored Men (@CensoredMen) October 7, 2023

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι σκότωσαν εκατοντάδες παλαιστίνιους τρομοκράτες στο νότιο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ώρες.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι τόνισε ότι οι μάχες μεταξύ Χαμάς και ισραηλινών δυνάμεων συνεχίζονται και ότι αυτή τη στιγμή οι μάχες γίνονται σε 22 τοποθεσίες.

«Δεν υπάρχει κοινότητα στο νότιο Ισραήλ όπου δεν έχουμε δυνάμεις», ανέφερε ο Χαγκάρι.

«Υπάρχουν κοινότητες που έχουν εκδιωχθεί οι τρομοκράτες, αλλά θέλουμε να ολοκληρώσουμε πρόσθετες σαρώσεις της περιοχής πριν το ανακοινώσουμε», πρόσθεσε.

Έκανε λόγο για «καταστάσεις ομηρίας» στους οικισμούς Οφακίμ και Μπέρι. «Υπάρχουν ειδικές δυνάμεις εκεί με ανώτερους διοικητές και διεξάγονται μάχες με πυρά. Βρισκόμαστε σε πόλεμο», είπε.

Σε όλες τις περιοχές έχουν στηθεί οδοφράγματα.

Ο εκπρόσωπος του στρατού προειδοποίησε ότι κυκλοφορούν πολλές ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις μάχες. «Ειπώθηκε ότι ο Νίμροντ Αλόνι (ένας ανώτατος στρατηγός) απήχθη, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ειπώθηκε ότι ο Άβι Ροσενφελτ (διοικητής της Μεραρχίας της Γάζας) απήχθη, αυτό δεν είναι αλήθεια».

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων

Σε εκατόμβη νεκρών εξελίσσεται η σημερινή ημέρα στη Γάζα μετά τις αιφνιδιαστικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Όσο οι ώρες περνούν, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων και στις δύο πλευρές.

“Please, I want to see my brother.”



A Palestinian child cries in pain over his brother, who was killed by Israeli occupation airstrikes on the Gaza Strip.#AlAqsaFlood pic.twitter.com/JHlSF2SDuz — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 7, 2023

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Την ίδια ώρα 1.700 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί.

Παράλληλα, τουλάχιστον 200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τις σημερινές επιθέσεις της Χαμάς, όπως μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12, σε νεότερο απολογισμό ενώ το ισραηλινό υπουργείο Υγείας τόνισε ότι πάνω από 1.000 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί.

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην Χαμάς, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σπίτι του επικεφαλής της Χαμάς, του Γιεχία Αλ Σινουάρ, στο Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ διακόπτει την ηλεκτροδότηση στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Ίσραελ Κατς έδωσε εντολή για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από σήμερα το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν πρόκειται να είναι όπως ήταν στο παρελθόν», προειδοποίησε ο υπουργός σε ανακοίνωσή του.

Η Λωρίδα της Γάζας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Ισραήλ και σε εισαγωγές καυσίμων για την ηλεκτροδότηση του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Επίθεση στον Πύργο της Παλαιστίνης

Στο μεταξύ, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν σήμερα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε δύο πολυώροφα κτίρια με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και «τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή».

Πυρ κατά πλοίων της Χαμάς

Ένα σκληρό βίντεο έδωσε στο φως της δημοσιότητας το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, από την στιγμή που ανοίγει πυρ και καταστρέφει δύο βάρκες και δύο πλοία, ως αντίποινα στις πρωινές επιθέσεις της Χαμάς.

Όπως μπορείτε να δείτε, τα σκάφη που περιπολούσαν στην ακτογραμμή εκτόξευσαν ρουκέτες με απόλυτη ακρίβεια, ανακόπτοντας την επίθεση αρκετών δυνάμεων.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό:

Video showing many Palestinian militants being killed by Israeli navy fire as they attempt to infiltrate Israel on boats pic.twitter.com/gRTQ0xMvg9 — ELINT News (@ELINTNews) October 7, 2023

Νεκροί μια νοσηλεύτρια και ένας οδηγός ασθενοφόρου από επιθέσεις σε νοσοκομεία

Την ίδια ώρα, μια νοσηλεύτρια και ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές κατά δύο νοσοκομείων στη Γάζα, όπως ανακοίνωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ).

Από τις επιδρομές τραυματίστηκαν επίσης πολλοί άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε μια μονάδα οξυγόνου, ανέφεραν οι ΓΧΣ με ανάρτηση στο X.

