Πόλεμος στο Ισραήλ: Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ανοίγει πυρ κατά πλοίων της Χαμάς (Video)

Ένα σκληρό βίντεο έδωσε στο φως της δημοσιότητας το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, από την στιγμή που ανοίγει πυρ και καταστρέφει δύο βάρκες και δύο πλοία, ως αντίποινα στις πρωινές επιθέσεις της Χαμάς.

Όπως μπορείτε να δείτε, τα σκάφη που περιπολούσαν στην ακτογραμμή εκτόξευσαν ρουκέτες με απόλυτη ακρίβεια, ανακόπτοντας την επίθεση αρκετών δυνάμεων.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό:

Video showing many Palestinian militants being killed by Israeli navy fire as they attempt to infiltrate Israel on boats pic.twitter.com/gRTQ0xMvg9