Ισραήλ: Ο στρατός επιβεβαιώνει την πληροφορία για αιχμαλώτους – «H Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα»

Στην επιβεβαίωση της πληροφορίας ότι στρατιώτες και πολίτες έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι, προχώρησε ο ισραηλινός στρατός.

Ειδικότερα, ο στρατός επιβεβαίωσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από την Χαμάς και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε συγκεκριμένα ότι ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες απήχθησαν κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ενόπλων της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια σήμερα.

