Ισραήλ: Εγκρίθηκε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας

Σε έγκριση χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησε σήμερα το μεσημέρι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ που συνεδρίασε εκτάκτως μετά την αιφνίδια επίθεση που δέχτηκε η χώρα από τη Χαμάς.

Προτεραιότητα για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου πολιτικής ασφάλειας, ήταν η πλήρης εκκαθάριση των εδαφών του Ισραήλ από τους ένοπλους άνδρες της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από τη σημερινή επίθεση της Χαμάς έχει φτάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον τους 100, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12. Παράλληλα, περίπου 50 ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από ενόπλους της Χαμάς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

This video made me cry: An Israeli woman being kidnapped by Hamas terrorists.



Pray for Israel. We need your prayers. pic.twitter.com/SIQqgjSzfU