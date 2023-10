Εισβολή στο Ισραήλ: Διεθνές κύμα καταδίκης – Ποιοι στηρίζουν την Χαμάς και ποιοι κρατούν στάση ίσων αποστάσεων

Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα καταδικάζει τη σημερινή αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και άμαχου πληθυσμού.

Μέχρι στιγμής ο απολογισμός των ισραηλινών θυμάτων φτάνει τους 40 νεκρούς και 740 τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS.

Κι ενώ τα σημερινά γεγονότα έχουν προκαλέσει την συμπαράσταση της διεθνούς κοινότητας προς το λαό του Ισραήλ, υπάρχουν και κάποιες φωνές από την αντίπερα όχθη.

Ειδικότερα, σύμβουλος του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συνεχάρη σήμερα τους παλαιστίνιους μαχητές για τη μεγαλύτερη επίθεση που εξαπέλυσαν κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, όπως μετέδωσε η ημιεπίσημη ειδησεογραφική ιστοσελίδα ISNA news.

«Συγχαίρουμε τους παλαιστίνιους μαχητές. Θα σταθούμε δίπλα στους παλαιστίνιους μαχητές μέχρι την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ», δήλωσε.

Στην ίδια κατεύθυνση, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι μόνο το Ισραήλ ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας με τον παλαιστινιακό λαό.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι το Κατάρ καλεί τις δύο πλευρές να επιδείξουν την ύψιστη αυτοσυγκράτηση και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει το Ισραήλ από το να χρησιμοποιεί αυτά τα γεγονότα ως δικαιολογία για τη διενέργεια ενός δυσανάλογου πολέμου εναντίον παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής.

Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ο Μαχμούντ Αμπάς έκανε την παραπάνω δήλωσε έπειτα από επείγουσα συνάντηση που είχε στη Ραμάλα με ανώτερους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Χεζμπολάχ αναφέροντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γάζα και ότι βρίσκεται σε «άμεση επαφή με την ηγεσία της παλαιστινιακής αντίστασης».

Μετά τα γεγονότα με την εκτόξευση ρουκετών από μαχητές στη Γάζα κατά του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ προσθέτει ότι πρόκειται για μια «αποφασιστική απάντηση στη συνεχιζόμενη κατοχή του Ισραήλ και ένα μήνυμα σε αυτούς που επιδιώκουν την εξομάλυνση με το Ισραήλ».

🚨🚨BREAKING: Hezbollah Ready to Attack Israel | Reported Clashed Between Hezbollah & Israeli Forces



Lebanon's Hezbollah is in full combat readiness to attack Israel – a local source familiar with the situation.



Reports have just come out of shooting with Israeli forces.… pic.twitter.com/9WcSrnyaDg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 7, 2023

Από την πλευρά του ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τις εχθρικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν την κατάσταση.

«Κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Πρέπει να αποφεύγουν τις επιθετικές ενέργειες», είπε σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματός του ΑΚP στην Άγκυρα.

Η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με το Ισραήλ, τους Παλαιστίνιους και τις αραβικές χώρες μετά τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ.

Παράλληλα έκανε σήμερα έκκληση προς τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα αναφέρει: «Κάνουμε έκκληση στην παλαιστινιακή και την ισραηλινή πλευρά να προχωρήσουν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, να εγκαταλείψουν τη βία και να επιδείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση».

Στο μεταξύ, ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γερμανία κατηγόρησε το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τη σημερινή επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.

«Θα κάνουμε τα πάντα, όχι μόνο για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, αλλά επίσης και για να τιμωρήσουμε όλους τους υπεύθυνους», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ο Ρον Πρόσορ.

Η ηγεσία της Χαμάς έλαβε την απόφαση να επιτεθεί στο Ισραήλ απρόκλητα, είπε, προσθέτοντας ότι και το Ιράν ευθύνεται.

«Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι το Ιράν βρίσκεται από πίσω», εκτίμησε ο πρέσβης και σχολίασε ότι η Τεχεράνη κάνει τα πάντα για να οδηγήσει την περιοχή σε πόλεμο.

Την καταδίκη της για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα την ομηρεία αμάχων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και ζήτησε την απελευθέρωσή τους μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

«Η είδηση περί αμάχων που κρατούνται όμηροι στα σπίτια τους ή στη Γάζα προκαλεί φρίκη. Αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Οι αιχμάλωτοι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως», έγραψε στην πλατφόρμα X .

«Αυτή η φρικτή βία πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η τρομοκρατία και η βία δεν λύνουν τίποτα», τόνισε.

NEW: Hamas is currently going on a killing spree, murdering men, women and children in Israel and parading dead bodies around.



This is the most serious escalation between Israel and Hamas since the 10-day war in 2021.



The attack from Hamas, who is funded by Iran, comes just… pic.twitter.com/Paxe5eyD27 — Collin Rugg (@CollinRugg) October 7, 2023

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τόνισε: «Καταδικάζουμε σθεναρά τις αδιάκριτες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ και του λαού του σήμερα το πρωί, προκαλώντας τρόμο και βία κατά αθώων πολιτών. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα. Η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα με τον ισραηλινό λαό σε αυτή τη φρικτή στιγμή».

Τις επιθέσεις καταδίκασε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειόντας πως «είναι η τρομοκρατία στην πιο απεχθή μορφή της. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι τέτοιων αποτρόπαιων επιθέσεων».

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογράμμισε : «καταδικάζουμε τον τρόμο και τη βία που ασκείται εναντίον αθώων ανθρώπων. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που βρίσκονται υπό πυρά, όλους τους πρώτους ανταποκριτές και αυτούς που αμύνονται ενάντια σε αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις. Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ».

Σε ανακοινώσεις για τα σημερινά γεγονότα προχώρησε και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος καταδίκασε σήμερα την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, όπως την χαρακτήρισε, με στόχο το Ισραήλ και υποστήριξε το δικαίωμα της χώρας στη νόμιμη άμυνα.

«Όποιος καταφεύγει στην τρομοκρατία διαπράττει έγκλημα κατά της παγκόσμιας κοινότητας. Όποιος χρηματοδοτεί την τρομοκρατία διαπράττει έγκλημα κατά της παγκόσμιας κοινότητας. Ο κόσμος πρέπει να μείνει ενωμένος και αλληλέγγυος ώστε η τρομοκρατία να μην επιχειρήσει να σπάσει ή να υποτάξει τη ζωή οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε στιγμή», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Και πρόσθεσε: «Το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα είναι αδιαμφισβήτητο».

Και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως τις χαρακτήρισε, κατά του Ισραήλ.

«Καταδικάζω σφόδρα τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο το Ισραήλ. Εκφράζω την απόλυτη αλληλεγγύη μου προς τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους οικείους τους», έγραψε ο Μακρόν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η Γερμανία, μέσα από δηλώσεις της ΥΠΕΞ Αναλένα Μπέρμποκ, «καταδίκασε σθεναρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ».

«Το Ισραήλ έχει την πλήρη αλληλεγγύη μας και το δικαίωμα, με βάση το διεθνές δίκαιο, να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία», πρόσθεσε η ίδια.

Η Ιταλία «στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτόν του» κατά της «βίαιης επίθεσης που λαμβάνει χώρα στο Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωση η ιταλική κυβέρνηση.

«Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ. Στηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σε ανάλογες ανακοινώσεις προέβη και η Αίγυπτος, η οποία προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της και μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Μάλιστα έκανε έκκληση για επίδειξη της μέγιστης αυτοσυγκράτησης και αποφυγή της έκθεσης αμάχων σε περαιτέρω κίνδυνο.

Νωρίτερα η Βρετανία «καταδίκασε απερίφραστα» την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σήμερα κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα τις τρομερές επιθέσεις της Χαμάς κατά Ισραηλινών αμάχων. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίζει πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του», ανέφερε ο Κλέβερλι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες καταδίκασε σήμερα στην πλατφόρμα Χ τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ. «Καταδικάζουμε σφόδρα τις πολύ σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την βία χωρίς διακρίσεις. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς τα θύματα».

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας που ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το πρακτορείο επικαλείται ανακοίνωση του υπουργείου, η οποία αναφέρει: «Παρακολουθούμε τις άνευ προηγουμένου εξελίξεις ανάμεσα σε έναν αριθμό παλαιστινιακών φατριών και των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής που έχουν οδηγήσει σε ένα υψηλό επίπεδο βίας σε πολλά μέτωπα».

Από την πλευρά του το Ομάν κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν την μέγιστη αυτοσυγκράτηση, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο επίσημη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση ζητεί από την διεθνή κοινότητα και τους θεσμούς να παρέμβουν άμεσα για να σταματήσει η συνεχιζόμενη κλιμάκωση και να εφαρμόσουν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Ισραήλ. «Βαθιά σοκαρισμένος από τις πληροφορίες που αφορούν την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ. Είμαστε αλληλέγγυοι προς το Ισραήλ αυτές τις δύσκολες στιγμές», έγραψε ο Μόντι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Την ίδια ώρα η Μάλτα ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κεκλεισμένων των θυρών, ανακοίνωσαν σήμερα διπλωμάτες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ΣΑ θα συγκληθεί αύριο Κυριακή.

Τέλος και η χώρα μας καταδίκασε τις σημερινές επιθέσεις. Μεταξύ άλλων, η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου καταδίκασε τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος ισραηλινών πολιτών και τόνισε ότι «είμαστε αλληλέγγυοι με το Ισραήλ».

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», ανέφερε από την πλευρά του, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Άμεση ήταν η καταδίκη και από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών: «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομορβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας».

Τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών κατά του Ισραήλ, καταδίκασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ με ανάρτησή της στο Twitter, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».

