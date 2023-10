«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Νέο μήνυμα Νετανιάχου – 40 νεκροί και 740 τραυματίες

Νέο μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για τον πόλεμο της Χαμάς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε: «Από σήμερα το πρωί, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου». Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ο πρώτος στόχος του στρατού είναι να καθαρίσει όλες τις νότιες κοινότητες από «τρομοκράτες που είχαν διεισδύσει σε αυτές» και να «αποκαταστήσει την ασφάλεια και την ειρήνη σε όλες τις κοινότητες που υπέστησαν την επίθεση».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι ο δεύτερος στόχος του στρατού είναι «να κάνει τον εχθρό να πληρώσει ένα τεράστιο τίμημα» και ο τρίτος να εξασφαλίσει άλλες δυνητικά βίαιες αρένες «έτσι κανείς άλλος δεν θα σκεφτεί να συμμετάσχει σε αυτόν τον πόλεμο».

«Σε περίοδο πολέμου, όλοι πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Καλώ όλους τους πολίτες του Ισραήλ να ενωθούν, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας – τη νίκη σε αυτόν τον πόλεμο», είπε.

Όπως υπολογίζεται, πάνω από 2.200 ρουκέτες έριξε στο Ισραήλ η Χαμάςσε μία άνευ προηγουμένου αιφνιδιαστική επίθεση, με διείσδυση ενόπλων ανδρών. Από την επίθεση, τουλάχιστον 40 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό ενώ πάνω από 740 είναι οι τραυματίες.

Μαζική επιστάτευση εφέδρων

Νωρίτερα, σε επείγουσα μαζική επιστράτευση εφέδρων διέταξε ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, ενώ σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας βρίσκεται ο ισραηλινός στρατός στις νότιες περιοχές της χώρας.

«Η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί και ξεκίνησε πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ. Τα στρατεύματα των IDF πολεμούν εναντίον του εχθρού σε κάθε τοποθεσία», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

Παλαιστίνιοι κατεδάφισαν «έξυπνο» φράχτη στα σύνορα με τη Γάζα

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο δείχνει μπουλντόζα Παλαιστινίων να κατεδαφίζει συρμάτινο φράχτη smart τεχνολογίας στα σύνορα της Γάζας και από εκεί να ξεκινά μέρος της εισβολής.

Το «κανάλι 13» του Ισραήλ, ανέφερε πως 7 κοινότητες της χώρας βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Σε αυτές, περιλαμβάνονται η Σντερότ, η Ναχάλ Οζ, η Κφαρ Χαζά, η Μαγκέν, η Σούφα Μπεχερί, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν ασφάλεια σε καταφύγια.

Το ισραηλινό δίκτυο «N12 NEWS», μετέδωσε πως από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς 22 ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 250 τραυματίστηκαν, δεκάδες εκ των οποίων σοβαρά.

«’Ενοπλοι κουκουλοφόροι»

Στο μεταξύ, παλαιστινιακά μέσα αναφέρουν πως οι μαχητές της Χαμάς έχουν εισβάλει σε κοινότητες και επιχειρούν να απαγάγουν ή να σκοτώσουν πολίτες.

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.



Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.



Κάτοικοι μεθοριακού οικισμού αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στους δρόμους του οικισμού κυκλοφορούν ομάδες ενόπλων Παλαιστινίων κουκουλοφόρων. Νωρίτερα το πρωί, λίγο μετά τις 8:30 τοπική ώρα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πληροφορία ότι κουκουλοφόροι ένοπλοι Παλαιστίνιοι εισέβαλαν σε αστυνομικό τμήμα της ισραηλινής πόλης Σντερότ και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανταλλαγή πυρών.

Σειρήνες ηχούν από το πρωί σε πόλεις του νοτίου και κεντρικού Ισραηλ. Επίσημες ανακοινώσεις κάνουν μέχρι τώρα λόγο για μια Ισραηλινή νεκρή και 16 τραυματίες.

Φορείς που εκπροσωπούν εφέδρους που αντιτάσσονται στην δικαστική μεταρρύθμιση που προωθεί η Κυβέρνηση, ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις διαμαρτυρίες τους και ότι θα ανταποκριθούν στη διαταγή επιστράτευσης.

Η Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ, σε αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Συγκρούσεις στους δρόμους

Επίσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν εντός της Γάζας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Aντίποινα με αεροπορικές επιδρομές

Μετά την επίθεση, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

«Προσκλητήριο» επιστράτευσης και από τη Χαμάς

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.

«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

