Ισραήλ: Video-σοκ από τη Χαμάς με Ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, περίπου 545 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν από την επίθεση της Χαμάς. Η ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών κάνει λόγο για 22 νεκρούς Ισραηλινούς επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανάρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η ίδια η Χαμάς και δείχνει νεαρούς Ισραηλινούς σε κατάσταση σοκ, δεμένους χειροπόδαρα, να μιλούν στην κάμερα την ώρα που ακούγονται φωνές στα αραβικά.

Hamas has released a

video of the captured



A major intelligence

blunder by IDF and Mossad#Israel #Palestine #Hamas#Palestine #Israel #Hamas #Gaza #War #Gaza #AlMayadeen #Palestine #Gaza #AlAqsaFlood #طوفان_الأقصى #IsraelUnderAttack

Hamas Gazapic.twitter.com/Mkmc8kWBqP