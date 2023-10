«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων

Σε εκατόμβη νεκρών εξελίσσεται η σημερινή ημέρα στη Γάζα μετά τις αιφνιδιαστικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Όσο οι ώρες περνούν, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων και στις δύο πλευρές.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Την ίδια ώρα 1.700 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί.

“Please, I want to see my brother.”



A Palestinian child cries in pain over his brother, who was killed by Israeli occupation airstrikes on the Gaza Strip.#AlAqsaFlood pic.twitter.com/JHlSF2SDuz