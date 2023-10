Ιρανοί δικηγόροι υπέβαλαν μήνυση κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο επειδή αγκάλιασε και φίλησε γυναίκα με κινητικά προβλήματα με αποτέλεσμα ο Πορτογάλος να καταδικαστεί σε 99 μαστιγώματα.

Κατά το πρόσφατο ταξίδι του στην Τεχεράνη για το παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Περσέπολις για το Champions League Ασίας ο Πορτογάλος συνάντησε την ζωγράφο Φατίμα Χαμίμι, η οποία είναι παράλυτη κατά 85%.

Η Ιρανή του χάρισε δυο πορτραίτα του, o CR7 για να την ευχαριστήσει την αγκάλιασε και τη φίλησε στο μάγουλο και αυτό θεωρήθηκε ως μοιχεία!

Ιρανοί δικηγόροι κατέθεσαν μήνυση κατά του Κριστιάνο, ο οποίος σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο Sharq Emroz, καταδικάστηκε ερήμην του σε 99 μαστιγώματα την επόμενη φορά που θα πατήσει το πόδι του στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη Marca, η ποινή θα μπορούσε να συγχωρεθεί από δικαστή «αν οι πράξεις δεν είναι αξιόποινες ή αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείξει μεταμέλεια».

